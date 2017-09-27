Почеттино: "Жена ревнует меня к Кейну"

Маурисио Почеттино и Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что его жена уже начинает ревновать его к нападающему Харри Кейну.

Только на прошлых выходных Почеттино рассказал, что "влюблен" в Кейна, который отметился дублем в лондонском дерби с "Вест Хэмом". Спустя три дня Харри вновь уничтожил соперника, оформив хет-трик АПОЭЛу в матче Лиги Чемпионов.

На пресс-конференции Маурисио специально отказался от комплиментов в адрес подопечного. По словам Почеттино, жена уже начинает ревновать его к Кейну.

"После того, как наступил сентябрь, я знал, что он начнет забивать. Он демонстрирует нечто особенное у чужих ворот, и именно поэтому входит в число лучших нападающих планеты. Харри напоминает мне киллера".

"Справедливости ради, его нельзя сравнивать с Криштиану Роналду: они игроки разного типажа. В любом случае это не изменит моего отношения к Харри. Я больше не буду говорить, что влюблен в него - меня начинает ревновать моя жена - но он показывает невероятный футбол", - цитирует Почеттино The Guardian.




Метки Кейн, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 27.09.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1922

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Последние комментарии:




  1. akadam 27.09.2017 14:16 # akadam
    Хорошо бы его купить на следующий сезон.

    Мане____Кейн____Салах
    _____Кейта__Лаллана
    _______Хендерсон
    Робертсон_ВВД_Матип_Клайн
    _________Бутланд

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  2. chelsea1983 27.09.2017 14:10 # chelsea1983
    Пээтухи

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  3. fc-oil 27.09.2017 13:48 # fc-oil
    Петух петуха видит издалека

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  4. iceman90 27.09.2017 13:44 # iceman90
    Ох уж эти петушки)))

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  5. paul-shark 27.09.2017 13:36 # paul-shark
    Поч - пидар, и давно этого не скрывает.

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  6. electric 27.09.2017 13:23 # electric
    зашкварно болеть за петухов.

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  7. mancityman 27.09.2017 13:15 # mancityman
    не даром они петухи ебанные

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  8. desert-eagle 27.09.2017 13:01 # desert-eagle
    Разыгрался не на шутку Харри!

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  9. cfc-chelsea-cfc 27.09.2017 13:01 # cfc-chelsea-cfc
    «Челси» полностью отбил деньги, потраченные на Альваро Морату, на продаже Диего Косты
    Неплохая сделка.

    «Атлетико» 26 сентября официально объявил о переходе Косты из «Челси».

    По сведениям ESPN, Диего обошелся мадридцам в 66 миллионов евро. Эта сумма полностью покрывает затраты «синих» на покупку у «Реала» Альваро Мораты, за которого «Челси» выложил 65 миллионов.

    «Челси» объявил о переходе Косты в «Атлетико» на прошлой неделе.
    В сезоне-2016/17 Диего сыграл 35 матчей за «Челси», забил 20 мячей и отдал 10 ассистов.
    Мората в 7 играх за «синих» забил 6 мячей.

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