Почеттино: "Жена ревнует меня к Кейну"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что его жена уже начинает ревновать его к нападающему Харри Кейну.
Только на прошлых выходных Почеттино рассказал, что "влюблен" в Кейна, который отметился дублем в лондонском дерби с "Вест Хэмом". Спустя три дня Харри вновь уничтожил соперника, оформив хет-трик АПОЭЛу в матче Лиги Чемпионов.
На пресс-конференции Маурисио специально отказался от комплиментов в адрес подопечного. По словам Почеттино, жена уже начинает ревновать его к Кейну.
"После того, как наступил сентябрь, я знал, что он начнет забивать. Он демонстрирует нечто особенное у чужих ворот, и именно поэтому входит в число лучших нападающих планеты. Харри напоминает мне киллера".
"Справедливости ради, его нельзя сравнивать с Криштиану Роналду: они игроки разного типажа. В любом случае это не изменит моего отношения к Харри. Я больше не буду говорить, что влюблен в него - меня начинает ревновать моя жена - но он показывает невероятный футбол", - цитирует Почеттино The Guardian.
27.09.2017 13:00
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Хорошо бы его купить на следующий сезон.
Мане____Кейн____Салах
_____Кейта__Лаллана
_______Хендерсон
Робертсон_ВВД_Матип_Клайн
_________Бутланд
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Пээтухи
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Петух петуха видит издалека
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Ох уж эти петушки)))
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Поч - пидар, и давно этого не скрывает.
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зашкварно болеть за петухов.
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не даром они петухи ебанные
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Разыгрался не на шутку Харри!
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«Челси» полностью отбил деньги, потраченные на Альваро Морату, на продаже Диего Косты
Неплохая сделка.
«Атлетико» 26 сентября официально объявил о переходе Косты из «Челси».
По сведениям ESPN, Диего обошелся мадридцам в 66 миллионов евро. Эта сумма полностью покрывает затраты «синих» на покупку у «Реала» Альваро Мораты, за которого «Челси» выложил 65 миллионов.
«Челси» объявил о переходе Косты в «Атлетико» на прошлой неделе.
В сезоне-2016/17 Диего сыграл 35 матчей за «Челси», забил 20 мячей и отдал 10 ассистов.
Мората в 7 играх за «синих» забил 6 мячей.
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