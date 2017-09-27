Почеттино: "Жена ревнует меня к Кейну"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что его жена уже начинает ревновать его к нападающему Харри Кейну.

Только на прошлых выходных Почеттино рассказал, что "влюблен" в Кейна, который отметился дублем в лондонском дерби с "Вест Хэмом". Спустя три дня Харри вновь уничтожил соперника, оформив хет-трик АПОЭЛу в матче Лиги Чемпионов.



На пресс-конференции Маурисио специально отказался от комплиментов в адрес подопечного. По словам Почеттино, жена уже начинает ревновать его к Кейну.



"После того, как наступил сентябрь, я знал, что он начнет забивать. Он демонстрирует нечто особенное у чужих ворот, и именно поэтому входит в число лучших нападающих планеты. Харри напоминает мне киллера".



"Справедливости ради, его нельзя сравнивать с Криштиану Роналду: они игроки разного типажа. В любом случае это не изменит моего отношения к Харри. Я больше не буду говорить, что влюблен в него - меня начинает ревновать моя жена - но он показывает невероятный футбол", - цитирует Почеттино The Guardian.