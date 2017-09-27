Анонс матча "Атлетико" — "Челси"

В среду вечером в рамках группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" навестит своего бывшего нападающего Диего Косту, который теперь является игроком "Атлетико", но пока не может выходить на поле.

За сутки до матча в Мадриде "синие" завершили сделку по продаже Косты в "Атлетико". Диего осуществил свою мечту и вернулся в клуб, из которого он перебрался в Лондон три года назад.



На протяжении последних недель Диего неоднократно говорил, что считает отношение "Челси" к себе несправедливым, однако отомстить своему бывшему клубу Коста пока не может — шанса сыграть ему придется подождать до января.



Для команды Антонио Конте матч в Мадриде представляет возможность укрепить свое лидирующее положение в Группе C после крупной победы (6:0) над "Карабахом". "Атлетико" же свой первый поединок свел вничью, поделив очки с "Ромой".



В четырех последних встречах с "Челси" "Атлетико" ни разу не уступил, одержав две победы. Оба поединка соперников в Мадриде завершились вничью.



Под руководством Диего Симеоне "Атлетико" выиграл 18 из 23 домашних матчей в Лиге Чемпионов, свое единственное поражение потерпев от "Бенфики" в сентябре 2015 (1:2).



В 16 из 19 последних домашних матчей Лиги Чемпионов "Атлетико" не пропускал.



"Челси" выходил в плей-офф Лиги Чемпионов 13 раз из 14 последних попыток.



Несмотря на перелом запястья в дерби с "Арсеналом", защитник Давид Луис готов сыграть за "Челси". Плеймейкер Эден Азар продолжает набирать форму и может появиться с первых минут. В лазарете остается лишь Данни Дринкуотер.



Лига Чемпионов. Группа С. 2-й тур

"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия)

Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 21:45