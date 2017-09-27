Анонс матча "Атлетико" — "Челси"

Антонио Конте и Диего Коста В среду вечером в рамках группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" навестит своего бывшего нападающего Диего Косту, который теперь является игроком "Атлетико", но пока не может выходить на поле.

За сутки до матча в Мадриде "синие" завершили сделку по продаже Косты в "Атлетико". Диего осуществил свою мечту и вернулся в клуб, из которого он перебрался в Лондон три года назад.

На протяжении последних недель Диего неоднократно говорил, что считает отношение "Челси" к себе несправедливым, однако отомстить своему бывшему клубу Коста пока не может — шанса сыграть ему придется подождать до января.

Для команды Антонио Конте матч в Мадриде представляет возможность укрепить свое лидирующее положение в Группе C после крупной победы (6:0) над "Карабахом". "Атлетико" же свой первый поединок свел вничью, поделив очки с "Ромой".

В четырех последних встречах с "Челси" "Атлетико" ни разу не уступил, одержав две победы. Оба поединка соперников в Мадриде завершились вничью.

Под руководством Диего Симеоне "Атлетико" выиграл 18 из 23 домашних матчей в Лиге Чемпионов, свое единственное поражение потерпев от "Бенфики" в сентябре 2015 (1:2).

В 16 из 19 последних домашних матчей Лиги Чемпионов "Атлетико" не пропускал.

"Челси" выходил в плей-офф Лиги Чемпионов 13 раз из 14 последних попыток.

Несмотря на перелом запястья в дерби с "Арсеналом", защитник Давид Луис готов сыграть за "Челси". Плеймейкер Эден Азар продолжает набирать форму и может появиться с первых минут. В лазарете остается лишь Данни Дринкуотер.

Лига Чемпионов. Группа С. 2-й тур
"Атлетико" (Испания) — "Челси" (Англия)
Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 21:45



Метки анонс матча, Атлетико, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2017 12:30

Количество просмотров Просмотров: 556

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 27.09.2017 12:51 # paul-shark
    Нах вообще пилить отдельную новость про щ0льси? Кому-нибудь кроме пинсов интересен матч этого недоклуба?

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  2. bluebload 27.09.2017 12:42 # bluebload
    С одной стороны это первый и последний сложный матч в группе , с другой стороны в субботу с претендентами на наш чемпик рубиться , вся надежда на гений Конте

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  3. sellman 27.09.2017 12:39 # sellman
    Сейчас бы быть бестрофейниками уже 28-й год к ряду и что-то крякать

    портовые бичары

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  4. qwertystalker 27.09.2017 12:37 # qwertystalker
    Два автобуса
    Нападающие в середине поля пасуют друг другу все 90 Минут.

    Краткий обзор )))

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  5. pistolero-lfc 27.09.2017 12:34 # pistolero-lfc
    конченный клуб. никто не уважает этот мешок

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  6. moskofidi 27.09.2017 12:32 # moskofidi
    а че не на главной то(((((((

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