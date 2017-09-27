Клопп не винит Кариуса в голе от "Спартака"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не винит голкипера Лориса Кариуса в пропущенном голе от "Спартака".

Накануне вечером Кариус поздно среагировал на штрафной удар, пущенный полузащитником "Спартака" Фернандо, из-за чего "красные" пропустили и усложнили себе жизнь в гостевом матче Лиги Чемпионов.



По давней традиции Клопп отказался критиковать своего вратаря - будь то Кариус или Симон Миньоле - и винить в пропущенном голе. Юрген не понимает тех, кто сомневается в мастерстве его соотечественника.



"Мяч прошел сквозь стенку, прямо из-за угла. Я не понимаю, как можно критиковать вратаря после такого гола. Это был очень хороший штрафной в исполнении Фернандо. У вас, вероятно, другое мнение на этот счет, но я не думаю, что Кариус был виноват", - цитирует Клоппа Daily Mail.