Клопп не винит Кариуса в голе от "Спартака"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не винит голкипера Лориса Кариуса в пропущенном голе от "Спартака".
Накануне вечером Кариус поздно среагировал на штрафной удар, пущенный полузащитником "Спартака" Фернандо, из-за чего "красные" пропустили и усложнили себе жизнь в гостевом матче Лиги Чемпионов.
По давней традиции Клопп отказался критиковать своего вратаря - будь то Кариус или Симон Миньоле - и винить в пропущенном голе. Юрген не понимает тех, кто сомневается в мастерстве его соотечественника.
"Мяч прошел сквозь стенку, прямо из-за угла. Я не понимаю, как можно критиковать вратаря после такого гола. Это был очень хороший штрафной в исполнении Фернандо. У вас, вероятно, другое мнение на этот счет, но я не думаю, что Кариус был виноват", - цитирует Клоппа Daily Mail.
27.09.2017 12:00
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Последние комментарии:
Клапп заебал.
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Да и фиг с ним с этим голом, мало ли пропускали. Лучше сказал бы, какого куя сиськи мяли и не забили больше?
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не смеши Юра, гол вратарьский. Заводи это дерьмо, либо вали нахер
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смех да и только)
признал бы, что лично лаха в команду распорядился взять да и все
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очередной позорный воспитанник мансити
епал в рот эту дерьмоакадемию\
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Вангую что это внебрачный сын Клоппа
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