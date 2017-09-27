Клопп не винит Кариуса в голе от "Спартака"

Лорис Кариус пропускает от Спартака Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не винит голкипера Лориса Кариуса в пропущенном голе от "Спартака".

Накануне вечером Кариус поздно среагировал на штрафной удар, пущенный полузащитником "Спартака" Фернандо, из-за чего "красные" пропустили и усложнили себе жизнь в гостевом матче Лиги Чемпионов.

По давней традиции Клопп отказался критиковать своего вратаря - будь то Кариус или Симон Миньоле - и винить в пропущенном голе. Юрген не понимает тех, кто сомневается в мастерстве его соотечественника.

"Мяч прошел сквозь стенку, прямо из-за угла. Я не понимаю, как можно критиковать вратаря после такого гола. Это был очень хороший штрафной в исполнении Фернандо. У вас, вероятно, другое мнение на этот счет, но я не думаю, что Кариус был виноват", - цитирует Клоппа Daily Mail.




Метки Кариус, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 27.09.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 779

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 27.09.2017 12:50 # paul-shark
    Клапп заебал.

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  2. sausage 27.09.2017 12:41 # sausage
    Да и фиг с ним с этим голом, мало ли пропускали. Лучше сказал бы, какого куя сиськи мяли и не забили больше?

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  3. suarezov 27.09.2017 12:24 # suarezov
    не смеши Юра, гол вратарьский. Заводи это дерьмо, либо вали нахер

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  4. slavik92 27.09.2017 12:12 # slavik92
    смех да и только)
    признал бы, что лично лаха в команду распорядился взять да и все

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  5. pistolero-lfc 27.09.2017 12:12 # pistolero-lfc
    очередной позорный воспитанник мансити
    епал в рот эту дерьмоакадемию\

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  6. ben-arfa 27.09.2017 12:06 # ben-arfa
    Вангую что это внебрачный сын Клоппа

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