Анонс матча ЦСКА — "Манчестер Юнайтед"

В выездном матче против московского ЦСКА "Манчестер Юнайтед" постарается одержать победу и единолично возглавить Группу A Лиги Чемпионов.

Как и "красные дьяволы", ЦСКА тоже стартовал на групповом этапе с победы. Если манкунианцы дома разгромили "Базель" (3:0), то москвичи на выезде одолели "Бенфику (1:2).



Теперь двое лидеров группы сойдутся в очном противостоянии, чтобы определить раннего фаворита на выход в плей-офф с первого места. Естественно, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо не захочет упускать такую возможность.



Вообще, с Москвой у "дьяволов" связаны особые воспоминания, ведь здесь они последний раз выигрывали Лигу Чемпионов, одолев в финале 2008 года "Челси". Правда, из приехавших на сей раз в столицу России игроков никто в том матче не участвовал.



В четырех предыдущих встречах с ЦСКА "Юнайтед" ни разу не уступил, одержав две победы.



В победном матче против "Бенфики" ЦСКА владел мячом всего 27 процентов времени.



ЦСКА пропускал в каждом из 29 последних матчей Лиги Чемпионов.



Персональная серия голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева еще более впечатляющая — вот уже 40 матчей Лиги Чемпионов кряду, не считая квалификационные, ему не удается уйти с поля без пропущенного гола.



В 20 последних сезонах выступлений в Лиге Чемпионов "Юнайтед" 16 раз выходил в плей-офф — правда, последний раз еще в сезоне 2013/14.



"Юнайтед" выиграл только один из 10 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, потерпев пять поражений.



На этот выезд "Юнайтед" отправился без травмированных полузащитников Поля Погба, Маруана Феллайни и Майкла Кэррика, что не оставляет Моуриньо иного выбора, кроме как довериться Андеру Эррере и Неманье Матичу в центре поля. Также вне игры защитник Фил Джонс. Эрик Байи снова доступен после дисквалификации.



Лига Чемпионов. Группа A. 2-й тур

ЦСКА (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 21:45