Анонс матча ЦСКА — "Манчестер Юнайтед"

Андер Эррера В выездном матче против московского ЦСКА "Манчестер Юнайтед" постарается одержать победу и единолично возглавить Группу A Лиги Чемпионов.

Как и "красные дьяволы", ЦСКА тоже стартовал на групповом этапе с победы. Если манкунианцы дома разгромили "Базель" (3:0), то москвичи на выезде одолели "Бенфику (1:2).

Теперь двое лидеров группы сойдутся в очном противостоянии, чтобы определить раннего фаворита на выход в плей-офф с первого места. Естественно, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо не захочет упускать такую возможность.

Вообще, с Москвой у "дьяволов" связаны особые воспоминания, ведь здесь они последний раз выигрывали Лигу Чемпионов, одолев в финале 2008 года "Челси". Правда, из приехавших на сей раз в столицу России игроков никто в том матче не участвовал.

В четырех предыдущих встречах с ЦСКА "Юнайтед" ни разу не уступил, одержав две победы.

В победном матче против "Бенфики" ЦСКА владел мячом всего 27 процентов времени.

ЦСКА пропускал в каждом из 29 последних матчей Лиги Чемпионов.

Персональная серия голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева еще более впечатляющая — вот уже 40 матчей Лиги Чемпионов кряду, не считая квалификационные, ему не удается уйти с поля без пропущенного гола.

В 20 последних сезонах выступлений в Лиге Чемпионов "Юнайтед" 16 раз выходил в плей-офф — правда, последний раз еще в сезоне 2013/14.

"Юнайтед" выиграл только один из 10 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, потерпев пять поражений.

На этот выезд "Юнайтед" отправился без травмированных полузащитников Поля Погба, Маруана Феллайни и Майкла Кэррика, что не оставляет Моуриньо иного выбора, кроме как довериться Андеру Эррере и Неманье Матичу в центре поля. Также вне игры защитник Фил Джонс. Эрик Байи снова доступен после дисквалификации.

Лига Чемпионов. Группа A. 2-й тур
ЦСКА (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 21:45



Метки анонс матча, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, ЦСКА

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2017 11:30

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Последние комментарии:




  1. selfish 27.09.2017 12:58 # selfish
    ЦСКА - МЮ
    итоговый счет 0 - 4

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  2. selfish 27.09.2017 12:50 # selfish
    Карабах – Рома: Рома забъет ДА
    Атлетико – Челси: обе команды забъют ДА
    Базель – Бенфика: Бенфика не проиграет
    ПСЖ – Бавария: Ф1(0)
    Спортинг – Барселона: Ф2(-1.5)
    ЦСКА – Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед (победа) + тотал меньше 3.5
    Ювентус – Олимпиакос: П1

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  3. paul-shark 27.09.2017 12:47 # paul-shark
    На Роналду пиздят, а он забивает и забивает. Просто бист.

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  4. iroquez 27.09.2017 12:38 # iroquez
    ЦСКА выебет во все щели 0-0

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  5. moskofidi 27.09.2017 12:35 # moskofidi
    Челси на главную!!! Игорь верим что серия прервется а скам шкваранется!!!!

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  6. chelsealondon 27.09.2017 12:26 # chelsealondon
    Победа Челси на классе...
    .кони соснут....

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  7. pistolero-lfc 27.09.2017 12:10 # pistolero-lfc
    Надо же отдали главную команде с "6 38 69"
    обоссаные чемпионы ахахахах

    атлетико - челсы 1-1
    цска - юнайтед 0-3

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  8. spartan 27.09.2017 12:08 # spartan
    орну если именно с Маню рекорд Акинвеера закончится

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  9. mcferson-42 27.09.2017 12:04 # mcferson-42
    Чисто Ливертухель эхехехе

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  10. muaxaxaxa 27.09.2017 12:03 # muaxaxaxa
    Покажут гОнчаренко что такое топ-клуб!

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  11. paul-shark 27.09.2017 12:00 # paul-shark
    Серия Акинфейла - это нечто ))

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  12. thespur 27.09.2017 11:59 # thespur
    "Юнайтед" выиграл только один из 10 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, потерпев пять поражений.

    Где-то в шотландской пивнушке плачет один алкаш.

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  13. paul-shark 27.09.2017 11:58 # paul-shark
    В Сургуте 4-летнюю девочку насмерть задавило телевизором

    ...

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  14. mdfjvnlabngmlas 27.09.2017 11:51 # mdfjvnlabngmlas
    изи победа, так что можно спокойно опять симулкаст палить.

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  15. arsland 27.09.2017 11:51 # arsland
    Кони продолжут московский ЛЧ так, что и тут 1-1

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  16. stepan-jam-boss 27.09.2017 11:49 # stepan-jam-boss
    Пох на результат. Главное чтобы дырявый рекорд Акинфеева не пал.

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  17. mancunia-planet 27.09.2017 11:48 # mancunia-planet
    "вот уже 40 матчей Лиги Чемпионов кряду, не считая квалификационные, ему не удается уйти с поля без пропущенного гола."
    Акинфевна просто топарь

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  18. steveg8 27.09.2017 11:45 # steveg8
    Сегодня ЛЧ можно не смотреть, одни помойки от АПЛ играют

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  19. cfc000000 27.09.2017 11:45 # cfc000000
    Ставлю свою попку на то что игорь не пропустит

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  20. osprey 27.09.2017 11:44 # osprey
    Помнит кто нибудь последний сезон Далглиша?
    Уйма созданных моментов, плохая реализация, Суарес самый бьющий в АПЛ вроде был, забивали мало, вратари соперника включали режим Буффона. Очень похоже на этот сезон Клоппа (надеюсь тоже последний), с той разницей, что защита не была такой безнадежной.

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