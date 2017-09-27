Анонс матча ЦСКА — "Манчестер Юнайтед"
В выездном матче против московского ЦСКА "Манчестер Юнайтед" постарается одержать победу и единолично возглавить Группу A Лиги Чемпионов.
Как и "красные дьяволы", ЦСКА тоже стартовал на групповом этапе с победы. Если манкунианцы дома разгромили "Базель" (3:0), то москвичи на выезде одолели "Бенфику (1:2).
Теперь двое лидеров группы сойдутся в очном противостоянии, чтобы определить раннего фаворита на выход в плей-офф с первого места. Естественно, главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо не захочет упускать такую возможность.
Вообще, с Москвой у "дьяволов" связаны особые воспоминания, ведь здесь они последний раз выигрывали Лигу Чемпионов, одолев в финале 2008 года "Челси". Правда, из приехавших на сей раз в столицу России игроков никто в том матче не участвовал.
В четырех предыдущих встречах с ЦСКА "Юнайтед" ни разу не уступил, одержав две победы.
В победном матче против "Бенфики" ЦСКА владел мячом всего 27 процентов времени.
ЦСКА пропускал в каждом из 29 последних матчей Лиги Чемпионов.
Персональная серия голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева еще более впечатляющая — вот уже 40 матчей Лиги Чемпионов кряду, не считая квалификационные, ему не удается уйти с поля без пропущенного гола.
В 20 последних сезонах выступлений в Лиге Чемпионов "Юнайтед" 16 раз выходил в плей-офф — правда, последний раз еще в сезоне 2013/14.
"Юнайтед" выиграл только один из 10 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, потерпев пять поражений.
На этот выезд "Юнайтед" отправился без травмированных полузащитников Поля Погба, Маруана Феллайни и Майкла Кэррика, что не оставляет Моуриньо иного выбора, кроме как довериться Андеру Эррере и Неманье Матичу в центре поля. Также вне игры защитник Фил Джонс. Эрик Байи снова доступен после дисквалификации.
Лига Чемпионов. Группа A. 2-й тур
ЦСКА (Россия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 21:45
27.09.2017 11:30
Просмотров: 1397
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Последние комментарии:
ЦСКА - МЮ
итоговый счет 0 - 4
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Карабах – Рома: Рома забъет ДА
Атлетико – Челси: обе команды забъют ДА
Базель – Бенфика: Бенфика не проиграет
ПСЖ – Бавария: Ф1(0)
Спортинг – Барселона: Ф2(-1.5)
ЦСКА – Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед (победа) + тотал меньше 3.5
Ювентус – Олимпиакос: П1
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На Роналду пиздят, а он забивает и забивает. Просто бист.
(ответить)
ЦСКА выебет во все щели 0-0
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Челси на главную!!! Игорь верим что серия прервется а скам шкваранется!!!!
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Победа Челси на классе...
.кони соснут....
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Надо же отдали главную команде с "6 38 69"
обоссаные чемпионы ахахахах
атлетико - челсы 1-1
цска - юнайтед 0-3
(ответить)
орну если именно с Маню рекорд Акинвеера закончится
(ответить)
Чисто Ливертухель эхехехе
(ответить)
Покажут гОнчаренко что такое топ-клуб!
(ответить)
Серия Акинфейла - это нечто ))
(ответить)
"Юнайтед" выиграл только один из 10 последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, потерпев пять поражений.
Где-то в шотландской пивнушке плачет один алкаш.
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В Сургуте 4-летнюю девочку насмерть задавило телевизором
...
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изи победа, так что можно спокойно опять симулкаст палить.
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Кони продолжут московский ЛЧ так, что и тут 1-1
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Пох на результат. Главное чтобы дырявый рекорд Акинфеева не пал.
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"вот уже 40 матчей Лиги Чемпионов кряду, не считая квалификационные, ему не удается уйти с поля без пропущенного гола."
Акинфевна просто топарь
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Сегодня ЛЧ можно не смотреть, одни помойки от АПЛ играют
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Ставлю свою попку на то что игорь не пропустит
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Помнит кто нибудь последний сезон Далглиша?
Уйма созданных моментов, плохая реализация, Суарес самый бьющий в АПЛ вроде был, забивали мало, вратари соперника включали режим Буффона. Очень похоже на этот сезон Клоппа (надеюсь тоже последний), с той разницей, что защита не была такой безнадежной.
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