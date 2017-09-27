Бывший тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отказался от работы с "Вест Хэмом", где на грани увольнения находится Славен Билич.

На старте нового сезона владельцы "Вест Хэма" уже поставили перед Биличем ультиматум: только победа над "Хаддерсфилдом" две недели назад спасла для хорвата работу в Лондоне.



Тем не менее, боссы клуба вовсю ведут поиск нового тренера: в первую очередь Дэвида Салливана и Дэвида Голда интересует специалист, который способен поставить "Вест Хэму" футбол, основанный на владении мячом.



Как сообщает Daily Mirror, такого тренера бизнесмены разглядели в лице Тухеля, однако 44-летний немец отказался от появления в клубе Премьер-Лиги. Несмотря на то, что Томас был уволен из "Боруссии" еще в мае, специалист предпочел остаться в отпуске.