Тухель отказался от работы с "Вест Хэмом"
Бывший тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель отказался от работы с "Вест Хэмом", где на грани увольнения находится Славен Билич.
На старте нового сезона владельцы "Вест Хэма" уже поставили перед Биличем ультиматум: только победа над "Хаддерсфилдом" две недели назад спасла для хорвата работу в Лондоне.
Тем не менее, боссы клуба вовсю ведут поиск нового тренера: в первую очередь Дэвида Салливана и Дэвида Голда интересует специалист, который способен поставить "Вест Хэму" футбол, основанный на владении мячом.
Как сообщает Daily Mirror, такого тренера бизнесмены разглядели в лице Тухеля, однако 44-летний немец отказался от появления в клубе Премьер-Лиги. Несмотря на то, что Томас был уволен из "Боруссии" еще в мае, специалист предпочел остаться в отпуске.
27.09.2017 11:00
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