Почеттино предвкушает матчи с "Реалом"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что две победы на старте группового этапа Лиги Чемпионов значительно мотивируют его команду в преддверии встреч с "Реалом".

Переиграв дортмундскую "Боруссию" в первом туре группового этапа (3:1), накануне подопечные Почеттино разобрались и с АПОЭЛом (0:3). Теперь "шпоры" вместе с "Реалом" возглавляют свой квартет.



Впереди у "Тоттенхэма" две очных встречи с "Реалом", и Маурисио не терпится сопоставить свой коллектив с "лучшей командой мира".



"Когда тебе предстоит сыграть с лучшей командой мира — а я действительно считаю их лучшей командой мира сегодня и по итогам двух последних сезонов — никогда не знаешь, соответствуешь ли ты их уровню".



"Мы будем очень мотивированы против них. Мы очень хорошо знаем их мастерство. Это большой вызов для нас и возможность измерить собственный уровень, узнав, соответствуем ли мы уровню "Реала".



"Оба матча будут очень важны и позволят как определить наш уровень, так и понять, на что мы можем рассчитывать в группе. Однако я думаю, мы будем очень мотивированы на хорошую игру против лучшей команды в мире".



"В последние несколько сезонов мы растем и повышаем свою конкурентоспособность. Нам нужно показать себе, что мы можем соперничать на этом уровне, против такого рода команд, против "Реала" в Лиге Чемпионов", — цитирует Почеттино Sky Sports.