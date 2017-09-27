Фил Томпсон: "Сако был лучшим защитником "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон считает, что клуб совершил ошибку, позволив защитнику Мамаду Сако уйти в "Кристал Пэлас" минувшим летом.

В заключительный день летнего трансферного окна "красные" все-таки отпустили опального защитника на "Селхерст Парк" за 26 миллионов фунтов.



С тех пор у "Ливерпуля" появились все основания пожалеть об этом решении, ведь на замену Мамаду никто не пришел, а на старте нового сезона команда Юргена Клоппа демонстрирует ужасную игру в обороне. По мнению Томпсона, Сако сейчас очень бы пригодился "красным".



"На старте этого сезона нашему лучшему защитнику было позволено уйти. Мамаду Сако был нашим лучшим защитником. Он был воином, борцом, бойцом — все эти вещи он демонстрировал в прошлом сезоне в "Кристал Пэлас".



"Он был таким и в "Ливерпуле". Я знаю, что в футболе постоянно случаются конфликты, но некоторые вещи недопустимы, даже если ты очень зол", — приводит слова Томпсона Liverpool Echo.