Аспиликуэта не считает "Челси" фаворитом Лиги Чемпионов

Сесар Аспиликуэта Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта считает, что его команду нельзя относить к фаворитам Лиги Чемпионов.

Именно "синие" последними из числа английских команд выигрывали Лигу Чемпионов, однако Аспиликуэта считает, что сейчас в Европе есть более реальные претенденты на победу в соревновании — например, соперник "Челси" по второму туру группового этапа "Атлетико", дважды добиравшийся до финала за четыре последних года.

"В данный момент сложно рассматривать нас как фаворитов на победу в крупнейшем соревновании Европы".

"Мы выигрывали Премьер-Лигу в последние годы и добирались до полуфинала в 2014 году, когда уступили "Атлетико". Однако пока слишком рано рассматривать нас как фаворитов. Матч против "Атлетико" станет хорошей проверкой нашего уровня".

"Я считаю их ("Атлетико") одними из фаворитов на победу в Лиге Чемпионов. Они участвовали в финалах в последние годы".

"Это команда, которая сражается до конца и находится вместе долгое время. У них один и тот же тренер, и все их игроки были собраны вместе еще до минувшего лета. Они действительно хорошо знают свой стиль игры, и они прогрессируют, поэтому, конечно, они претенденты на победу в турнире".

"Завтра я ожидаю увидеть храбрый "Челси", потому что мы знаем, что противостоим очень опытной команде по меркам этого соревнования".

"Выезды к "Атлетико" не бывают простыми. Но, проведя год вне Европы, мы хотим не ударить в грязь лицом. Нам нужно сыграть идеально, чтобы набрать три очка", — цитирует Аспиликуэту ESPN.



Метки Аспиликуэта, Атлетико, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2017 08:00

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  1. mr-dodds 27.09.2017 08:54 # mr-dodds
    без сомнения лучший игрок пенсовской залупной тимы. единственный топ

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  2. bluehonorcfc9 27.09.2017 08:48 # bluehonorcfc9
    Гипер топарик,лучший в АПЛ.

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  3. mr-terry 27.09.2017 08:39 # mr-terry
    ебн*м из ниоткуда
    ниндзя стайл

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