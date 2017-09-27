Аспиликуэта не считает "Челси" фаворитом Лиги Чемпионов

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта считает, что его команду нельзя относить к фаворитам Лиги Чемпионов.

Именно "синие" последними из числа английских команд выигрывали Лигу Чемпионов, однако Аспиликуэта считает, что сейчас в Европе есть более реальные претенденты на победу в соревновании — например, соперник "Челси" по второму туру группового этапа "Атлетико", дважды добиравшийся до финала за четыре последних года.



"В данный момент сложно рассматривать нас как фаворитов на победу в крупнейшем соревновании Европы".



"Мы выигрывали Премьер-Лигу в последние годы и добирались до полуфинала в 2014 году, когда уступили "Атлетико". Однако пока слишком рано рассматривать нас как фаворитов. Матч против "Атлетико" станет хорошей проверкой нашего уровня".



"Я считаю их ("Атлетико") одними из фаворитов на победу в Лиге Чемпионов. Они участвовали в финалах в последние годы".



"Это команда, которая сражается до конца и находится вместе долгое время. У них один и тот же тренер, и все их игроки были собраны вместе еще до минувшего лета. Они действительно хорошо знают свой стиль игры, и они прогрессируют, поэтому, конечно, они претенденты на победу в турнире".



"Завтра я ожидаю увидеть храбрый "Челси", потому что мы знаем, что противостоим очень опытной команде по меркам этого соревнования".



"Выезды к "Атлетико" не бывают простыми. Но, проведя год вне Европы, мы хотим не ударить в грязь лицом. Нам нужно сыграть идеально, чтобы набрать три очка", — цитирует Аспиликуэту ESPN.