ФИФА определится с наказанием для Алли не позднее четверга

На этой неделе ФИФА определится, наказывать ли полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли за неприличный жест по отношению к своему партнеру по сборной Англии Кайлу Уолкеру.

Напомним, в начале сентября во время победного для англичан матча против Словакии (2:1) в рамках отбора к Чемпионату Мира 2018 года Алли показал средний палец — как сперва показалось, арбитру, однако Деле быстро заверил, что его жест был обращен к Уолкеру.



В данный момент ФИФА завершает дисциплинарное разбирательство в отношении Алли, что грозит вылиться в дисквалификацию ключевого для англичан игрока не только на остаток отборочного цикла, но и на начало финальной стадии ЧМ-2018 в России.



В попытке сгладить инцидент Алли на пару с Уолкером даже написал объяснительную в ФИФА, и в ближайшие пару дней в этом деле будет поставлена точка.



Как сообщает Sky Sports, во вторник официальный представитель ФИФА подтвердил, что 27 или 28 сентября дисциплинарный комитет подведет итоги расследования и вынесет свое решение в отношении Алли.