Бенжамен Менди рискует пропустить остаток сезона

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди рискует уже не сыграть в остатке этого сезона из-за травмы колена.

Когда Менди был вынужденно заменен в матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что Бенжамен залечит эту болячку до поединка Лиги Чемпионов против "Шахтера".



Как оказалось теперь, Гвардиола был излишне оптимистичен, потому что травма Менди очень серьезна. В данный момент 23-летний француз направляется в Барселону на консультацию у профильного доктора.



После победы 2:0 над "Шахтером" Гвардиола отказался назвать сроки восстановления своего подопечного, но провел параллели с травмой полузащитника Илкая Гюндогана, который недавно вернулся в строй после девяти месяцев отсутствия.



Тем самым, Гвардиола намекнул, что Менди рискует пропустить остаток сезона, и это может заставить "горожан" выйти на трансферный рынок в январе для покупки левого защитника.



"Он улетает в Барселону, а там посмотрим. Наше первое впечатление таково, что он пропустит немного дольше, чем мы ожидали, и это печально. Я практически уверен, что его отсутствие продлится дольше, чем нам бы того хотелось".



"Он уникальный игрок, учитывая наш стиль игры. В январе мы подумаем насчет возможной замены. Мы в любом случае планировали приобрести еще одного левого защитника следующим летом".



"Однако у нас есть варианты в составе: Данило, Дельф, Фернандиньо и даже Зинченко", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.