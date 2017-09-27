Клопп верит, что "Ливерпуль" выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что его команда сможет пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов.

На старте группового этапа Лиги Чемпионов "красные" провели два разочаровывающих матча, поделив очки с "Севильей" (2:2), а затем и со "Спартаком" (1:1).

В матче в Москве "Ливерпуль" имел тотальное преимущество, устроив осаду ворот чемпионов России, однако победу так и не вырвал. Однако Клопп не унывает и верит, что его команда выйдет из группы.

"Мы достаточно сильны, чтобы выйти в плей-офф. Теперь мы лучше знаем две этих команды. У москвичей было много травм, и в ответном матче они смогут рассчитывать на Квинси Промеса".

"Дверь открыта, однако мы должны в нее войти. Не все так плохо. Мы должны сохранять спокойствие, упорно трудиться, и тогда с нами все будет в порядке".

"Когда забивал "Спартак", так не было штрафного. Мы чисто отобрали мяч, однако они великолепно исполнили штрафной".

"Мы самая невезучая команда в мире футбола, но мы все делали очень хорошо в плане создания моментов против сосредоточенной на обороне команды. Было бы безумием говорить, что мы могли создать больше моментов".

"Нам не повезло: оба голкипера совершали хорошие сейвы, а в определяющие моменты наши решения были неправильными. Таков футбол. Единственный способ изменить это — стараться снова и снова".

"Мы все еще можем выйти из группы. Мы должны были выигрывать оба матча, но не получилось, и в этом наша вина. Мы сделали много хороших вещей, но результат снова оставляет желать лучшего", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Спартак

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2017 01:30

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  1. liverfun 27.09.2017 01:35 # liverfun
    Последний абаз по делу, но слишком часто в последнее время это стало звучать. Топу бы доп тренировки устроить некоторым игрокам, а то моментов дохуя и многие из них голевые, но реализация пздц

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  2. mr-s1n1st3r 27.09.2017 01:32 # mr-s1n1st3r
    топ же, ну, верим, YNWA!

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