Клопп верит, что "Ливерпуль" выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что его команда сможет пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов.

На старте группового этапа Лиги Чемпионов "красные" провели два разочаровывающих матча, поделив очки с "Севильей" (2:2), а затем и со "Спартаком" (1:1).



В матче в Москве "Ливерпуль" имел тотальное преимущество, устроив осаду ворот чемпионов России, однако победу так и не вырвал. Однако Клопп не унывает и верит, что его команда выйдет из группы.



"Мы достаточно сильны, чтобы выйти в плей-офф. Теперь мы лучше знаем две этих команды. У москвичей было много травм, и в ответном матче они смогут рассчитывать на Квинси Промеса".



"Дверь открыта, однако мы должны в нее войти. Не все так плохо. Мы должны сохранять спокойствие, упорно трудиться, и тогда с нами все будет в порядке".



"Когда забивал "Спартак", так не было штрафного. Мы чисто отобрали мяч, однако они великолепно исполнили штрафной".



"Мы самая невезучая команда в мире футбола, но мы все делали очень хорошо в плане создания моментов против сосредоточенной на обороне команды. Было бы безумием говорить, что мы могли создать больше моментов".



"Нам не повезло: оба голкипера совершали хорошие сейвы, а в определяющие моменты наши решения были неправильными. Таков футбол. Единственный способ изменить это — стараться снова и снова".



"Мы все еще можем выйти из группы. Мы должны были выигрывать оба матча, но не получилось, и в этом наша вина. Мы сделали много хороших вещей, но результат снова оставляет желать лучшего", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.