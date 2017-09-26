"Ливерпуль" не смог дожать "Спартак"

"Ливерпуль" продолжает оставаться без побед на групповом этапе Лиги Чемпионов, завершив выездной матч против "Спартака" вничью — 1:1.

Как и ожидалось, на этот матч тренер "красных" Юрген Клопп смог выставить свой устрашающий атакующий квартет из Филиппе Коутиньо, Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Лорис Кариус и Трент Александер-Арнольд также появились с первых минут, а вот Джорджиньо Вейналдум отправился на лавку.



"Ливерпуль" достаточно быстро прибрал инициативу и начал пристреливаться. Отличный момент открыть счет имел Роберто Фирмино, своим ударом головой заставив голкипера хозяев Артема Реброва совершить сейв.



"Спартак" ничего не создавал с игры, но благодаря стандарту на 23-й минуте распечатал ворота Кариуса. Это Фернандо классно пробил со штрафного над головой Мане — 1:0.



Гости не ожидали такого развития событий, но скоро вновь принялись атаковать и на 31-й минуте восстановили равновесие. Коутиньо сыграл на Мане, получил ответную передачу внутри штрафной и расстрелял голкипера — 1:1.



В остатке тайма "красные" владели значительным преимуществом, но своими моментами не пользовались, на 45-й минуте не сумев реализовать выход четыре в два.



После перерыва преимущество гостей стало еще более подавляющим. "Спартак" практически не выходил со своей половины поля, играя на отбой. "Ливерпуль" был явно свежее в концовке, но победу вырвать так и не смог, несмотря на уйму моментов.



"Ливерпуль" свой второй матч в Лиге Чемпионов свел вничью, и снова эта ничья воспринимается как поражение. Расточительность в атаке и ошибки в обороне оставляют чувство неудовлетворения от игры "красных" на европейской арене.



"Спартак" (Россия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:1 (1:1)



Голы: Фернандо 23 — Коутиньо 31.



"Спартак": Ребров (Селихов 68), Ещенко, Кутепов, Ташчи, Боккетти, Джикия, Самедов (Роша Невес 90), Фернандо, Пашалич, Попов (Мельгарехо 85), Адриано.



"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан (Вейналдум 73), Коутиньо, Салах, Мане (Старридж 70), Фирмино.



Предупреждения: Боккетти — Джан, Фирмино.