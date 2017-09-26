"Ливерпуль" не смог дожать "Спартак"
"Ливерпуль" продолжает оставаться без побед на групповом этапе Лиги Чемпионов, завершив выездной матч против "Спартака" вничью — 1:1.
Как и ожидалось, на этот матч тренер "красных" Юрген Клопп смог выставить свой устрашающий атакующий квартет из Филиппе Коутиньо, Садио Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Лорис Кариус и Трент Александер-Арнольд также появились с первых минут, а вот Джорджиньо Вейналдум отправился на лавку.
"Ливерпуль" достаточно быстро прибрал инициативу и начал пристреливаться. Отличный момент открыть счет имел Роберто Фирмино, своим ударом головой заставив голкипера хозяев Артема Реброва совершить сейв.
"Спартак" ничего не создавал с игры, но благодаря стандарту на 23-й минуте распечатал ворота Кариуса. Это Фернандо классно пробил со штрафного над головой Мане — 1:0.
Гости не ожидали такого развития событий, но скоро вновь принялись атаковать и на 31-й минуте восстановили равновесие. Коутиньо сыграл на Мане, получил ответную передачу внутри штрафной и расстрелял голкипера — 1:1.
В остатке тайма "красные" владели значительным преимуществом, но своими моментами не пользовались, на 45-й минуте не сумев реализовать выход четыре в два.
После перерыва преимущество гостей стало еще более подавляющим. "Спартак" практически не выходил со своей половины поля, играя на отбой. "Ливерпуль" был явно свежее в концовке, но победу вырвать так и не смог, несмотря на уйму моментов.
"Ливерпуль" свой второй матч в Лиге Чемпионов свел вничью, и снова эта ничья воспринимается как поражение. Расточительность в атаке и ошибки в обороне оставляют чувство неудовлетворения от игры "красных" на европейской арене.
"Спартак" (Россия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:1 (1:1)
Голы: Фернандо 23 — Коутиньо 31.
"Спартак": Ребров (Селихов 68), Ещенко, Кутепов, Ташчи, Боккетти, Джикия, Самедов (Роша Невес 90), Фернандо, Пашалич, Попов (Мельгарехо 85), Адриано.
"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Хендерсон, Джан (Вейналдум 73), Коутиньо, Салах, Мане (Старридж 70), Фирмино.
Предупреждения: Боккетти — Джан, Фирмино.
26.09.2017 23:45
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Последние комментарии:
Был на матче. Это просто позор. Сколько можно моменты транжирить. Салах, стурич позорники
Пздц вообщем. Даже слов нет.
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сыграть вничью против лучшей команды снг-не позорно
клопп топ!
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Иди уже нахуй, Клопп. Если твой основной козырь атака, так атакуй, а не меси говно. В начале матча было пространство, была возможность. Накуя эта академия, типа прагматизм? А потом уже автобус, пусть и ПАЗик, а не МАН или Вольво, но клопповскому Ливерпулю и такой не вскрыть.
PS Спартак - каличи конечно, первый серьёзный матч в ЛЧ и посыпались, как гнилые брёвна, но молодцы, что на жилах выстояли. Селихов вообще красавец!
(ответить)
Типикал скузи: у Ливерпуля, лучшая атака в мире ко ко ко кудах тах тах, Мане - тащер кух дах кух дах. Ахахахахах
(ответить)
Просто ору с тех давничей,которые платят 50 бачей в год за мембершип,чтобы раз в 4 года эти уебаны выходили в ЛЧ и показывали потом там вот такое
(ответить)
В первых трех матчах этой обоссанной группы Ливерпуль должен был решать вопрос о первой позиции и далее наигрывать молодняк, но умудрились набрать всего два очка в двух матчах. Збс.
(ответить)
Против «Ливерпуля» практически у всех одна тактика, с которой он не может ничего поделать. Не реализовать такие моменты. Ну и «Спартак» со своим автобусом да еще и дома ну просто позорище. Весь второй тайм только и тянули время. На куй такую Лигу Чемпионов!
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Ливерпуль спокойно мог проиграть, был бы промес и зе луиш развалили бы эту помойку
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С победой.
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ахаха какой же ор эта дрысня под названием лузерпуль) мертвый спартач обыграть не могут, легкая круппа кукарекали. 100% выйдем ахахах))) теперь думаю у пеликанов очко начало сжиматься, вполне могут не выйти из круппы, 2 место будет за счастье))ахааахааа
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Всех спартачей с достойной игрой
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Опять....все английские команды выигрывают....кроме клаванов....
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Клопп подарил очки, как и просила болельщица
какой же Клопп крутой
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ну что за позорные немощи бля
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Хорошиц матч. Эмоции и адреналин зашкаливают! Как и ожидалось, Ливерпуль превратились в главных шоуменов Англии, а теперь и Европы.
Коутиньо топ класс, как всегда.
Спартак молодцы, на большее и не могли рассчитывать, если объективно
(ответить)
Более слабого и беспомощного соперника у лфк я давно еще не видел. От этого и в разы обиднее от этого ссаного одного очка.
Фирмино на скамейку, Старич деградировал донельзя со своими понтами. Кариес пусть продолжает гнить на банке, пестец более изи катки для того что бы выйти сухим из воды я давно не видел.
(ответить)
устрашающий атакующий квартет с победой
(ответить)
Казалось бы - мертвый, физически неготовый Спартак, который выбывает от темпа по ходу тайма. Бери и выигрывай, надо просто перебегать. Но нет, лузерпоол просто показал свой уровень - 0.0. Просто клаваны.
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только позорят Англию, из всех англичан худшие.
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это позорище, 2 очка против двух легчайших матчей, ахахха, повезло лузерпулю, что легкая группа досталась, так бы сосали не вынимая, днища тупые)
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