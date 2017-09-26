"Сити" переиграл "Шахтер"

"Манчестер Сити" был вынужден приложить немало усилий, чтобы одолеть в домашних стенах "Шахтер" и отпраздновать свою вторую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов — 2:0.

По сравнению с победой 5:0 над "Кристал Пэлас" в субботу в стартовый состав "горожан" влились Фабиан Дельф и Габриэль Жезус, заменив Бенжамена Менди и Рахима Стерлинга.



В первом тайме матча на "Этихад" "Шахтер" совсем не выглядел командой, которая никогда не побежала в Англии. Гости неплохо комбинировали и поддерживали тот высокий темп, что задавал "Сити".



Зрители так и не увидели голов до перерыва, хотя игра их не разочаровала, а шансы имели те и другие.



А едва начался второй тайм, как хозяева открыли счет. Получив мяч от Давида Сильвы в 20 метрах от ворот, Кевин Де Брюйне отважился на дальний удар и попал в верхний угол — 1:0.



Гол определенно придал "Сити" уверенности, хотя "Шахтер" по-прежнему не выключался из игры. "Горожане" могли снять все вопросы об исходе матча на 72-й минуте, однако Серхио Агуэро не реализовал заработанный Лероем Сане пенальти.



В дальнейшем напряжение сохранялось, пока в самой концовке матча вышедшие на замену Бернарду Силва и Рахим Стерлинг не соорудили второй гол — 2:0.



"Шахтер" по традиции возвращается из Англии без победы. Украинская команда произвела хорошее впечатление, но класс отдельных исполнителей — вроде Кевина Де Брюйне — склонил чашу весов в пользу "Сити".



"Манчестер Сити" (Англия) — "Шахтер" (Украина) — 2:0 (0:0)



Голы: Де Брюйне 48, Стерлинг 90.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Дельф, Фернандиньо, Сильва (Гюндоган 81), Де Брюйне, Сане, Жезус (Стерлинг 54), Агуэро (Силва 85).



"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Фред (Коваленко 90), Степаненко, Марлос (Дентиньо 78), Тайсон, Бернард (Петряк 89), Феррейра.



Предупреждение: Ордец.