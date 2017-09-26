"Тоттенхэм" сокрушил АПОЭЛ благодаря хет-трику Кейна

"Тоттенхэм" одержал свою вторую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, сокрушив АПОЭЛ благодаря очередным голам Харри Кейна — 0:3.

Недосчитавшись целого ряда игроков из-за трав и дисквалификаций, наставник "шпор" Маурисио Почеттино был вынужден произвести три изменения в составе относительно победы над "Вест Хэмом" (2:3) в субботу. Команду освежили Киран Триппьер, Харри Уинкс и Сон Хен Мин.



В первом тайме "Тоттенхэм" значительно превосходил соперника по владению мячом, но по создаваемой опасности — едва ли. АПОЭЛ отметился попаданием в штангу и промахом со считанных метров.



А вот "шпоры" своим шансом воспользовались. На 39-й минуте Харри Кейн, избежав офсайдной ловушки, прорвался прямо по центру и пробил низом мимо запоздало вышедшего навстречу голкипера — 0:1.



В дальнейшем игра была далекой от того, чтобы назвать ее комфортной для гостей, однако "Тоттенхэм" напрягся и обеспечил себе нужный результат.



На 62-й минуте Кейн на подступах к штрафной получил мяч с правого фланга от Муссы Сиссоко, сделал пару шагов вперед и пробил в нижний угол ворот — 0:2.



Спустя еще пять минут Кейн оформил хет-трик, головой замкнув подачу Триппьера с правого фланга — 0:3.



Возможно, АПОЭЛ и не заслуживал крупного поражения, однако Харри Кейн в очередной раз сделал разницу и обеспечил "Тоттенхэму" вторую подряд победу в Лиге Чемпионов, продолжая подтверждать свой статус бомбардира топ-уровня в европейских масштабах.



АПОЭЛ (Кипр) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:3 (0:1)



Голы: Кейн 39, 62, 67.



АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Руэда, Карлао, Лаго, Мораиш (Александру 84), Винисиус, Захид, Шаллаи (Макрис 63), Алонефтис (Фариас 75), Де Камарго.



"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Орье (Льоренте 57), Дэвис, Уинкс, Сиссоко (Джорджиу 84), Сон, Кейн (Нкуду 75).



Предупреждения: Ватерман, Винисиус — Уинкс.