"Тоттенхэм" сокрушил АПОЭЛ благодаря хет-трику Кейна
"Тоттенхэм" одержал свою вторую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, сокрушив АПОЭЛ благодаря очередным голам Харри Кейна — 0:3.
Недосчитавшись целого ряда игроков из-за трав и дисквалификаций, наставник "шпор" Маурисио Почеттино был вынужден произвести три изменения в составе относительно победы над "Вест Хэмом" (2:3) в субботу. Команду освежили Киран Триппьер, Харри Уинкс и Сон Хен Мин.
В первом тайме "Тоттенхэм" значительно превосходил соперника по владению мячом, но по создаваемой опасности — едва ли. АПОЭЛ отметился попаданием в штангу и промахом со считанных метров.
А вот "шпоры" своим шансом воспользовались. На 39-й минуте Харри Кейн, избежав офсайдной ловушки, прорвался прямо по центру и пробил низом мимо запоздало вышедшего навстречу голкипера — 0:1.
В дальнейшем игра была далекой от того, чтобы назвать ее комфортной для гостей, однако "Тоттенхэм" напрягся и обеспечил себе нужный результат.
На 62-й минуте Кейн на подступах к штрафной получил мяч с правого фланга от Муссы Сиссоко, сделал пару шагов вперед и пробил в нижний угол ворот — 0:2.
Спустя еще пять минут Кейн оформил хет-трик, головой замкнув подачу Триппьера с правого фланга — 0:3.
Возможно, АПОЭЛ и не заслуживал крупного поражения, однако Харри Кейн в очередной раз сделал разницу и обеспечил "Тоттенхэму" вторую подряд победу в Лиге Чемпионов, продолжая подтверждать свой статус бомбардира топ-уровня в европейских масштабах.
АПОЭЛ (Кипр) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:3 (0:1)
Голы: Кейн 39, 62, 67.
АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Руэда, Карлао, Лаго, Мораиш (Александру 84), Винисиус, Захид, Шаллаи (Макрис 63), Алонефтис (Фариас 75), Де Камарго.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Орье (Льоренте 57), Дэвис, Уинкс, Сиссоко (Джорджиу 84), Сон, Кейн (Нкуду 75).
Предупреждения: Ватерман, Винисиус — Уинкс.
26.09.2017 23:35
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11 голов в сентябре. Ппц...
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На примере противостояния Кутепова и Мане будет учится не одно поколение отечественных защитников. Это классика. Роберто Карлос отдыхает.
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Ребята, не забывайте, что Спартак такой же легендарный клуб, как и Ливерпуль. Давайте с уважением относиться к легендарным клубам.
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Поздравляю фанатов и просто болельщиков Тоттенхэма и АПЛ. Какой же Кейн топ нападающий.
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Браво Кейн, легенда
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Для кого эта новость?
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Слуцкому похоже не долго в Халле осталось. Престон такими темпами и в АПЛ выйдет.
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госпаде какой лфк мертвый от матча к матчу
просто стадо
центра вообще нету
все потерянные
даже додавить обосравшийся спартак не могут
такое убожество стыд позор
рот ебал клопа физрука
доулыбался блять
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и че вот это говнокейта стоит 80млн?
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лучшие после мю.
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ЛИвапооооол
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