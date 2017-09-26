"Тоттенхэм" сокрушил АПОЭЛ благодаря хет-трику Кейна

Харри Кейн "Тоттенхэм" одержал свою вторую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов, сокрушив АПОЭЛ благодаря очередным голам Харри Кейна — 0:3.

Недосчитавшись целого ряда игроков из-за трав и дисквалификаций, наставник "шпор" Маурисио Почеттино был вынужден произвести три изменения в составе относительно победы над "Вест Хэмом" (2:3) в субботу. Команду освежили Киран Триппьер, Харри Уинкс и Сон Хен Мин.

В первом тайме "Тоттенхэм" значительно превосходил соперника по владению мячом, но по создаваемой опасности — едва ли. АПОЭЛ отметился попаданием в штангу и промахом со считанных метров.

А вот "шпоры" своим шансом воспользовались. На 39-й минуте Харри Кейн, избежав офсайдной ловушки, прорвался прямо по центру и пробил низом мимо запоздало вышедшего навстречу голкипера — 0:1.

В дальнейшем игра была далекой от того, чтобы назвать ее комфортной для гостей, однако "Тоттенхэм" напрягся и обеспечил себе нужный результат.

На 62-й минуте Кейн на подступах к штрафной получил мяч с правого фланга от Муссы Сиссоко, сделал пару шагов вперед и пробил в нижний угол ворот — 0:2.

Спустя еще пять минут Кейн оформил хет-трик, головой замкнув подачу Триппьера с правого фланга — 0:3.

Возможно, АПОЭЛ и не заслуживал крупного поражения, однако Харри Кейн в очередной раз сделал разницу и обеспечил "Тоттенхэму" вторую подряд победу в Лиге Чемпионов, продолжая подтверждать свой статус бомбардира топ-уровня в европейских масштабах.

АПОЭЛ (Кипр) — "Тоттенхэм" (Англия) — 0:3 (0:1)

Голы: Кейн 39, 62, 67.

АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Руэда, Карлао, Лаго, Мораиш (Александру 84), Винисиус, Захид, Шаллаи (Макрис 63), Алонефтис (Фариас 75), Де Камарго.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Орье (Льоренте 57), Дэвис, Уинкс, Сиссоко (Джорджиу 84), Сон, Кейн (Нкуду 75).

Предупреждения: Ватерман, Винисиус — Уинкс.



Метки АПОЭЛ, Лига Чемпионов, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2017 23:35

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  1. kowevoy 26.09.2017 23:52 # kowevoy
    11 голов в сентябре. Ппц...

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  2. golokante 26.09.2017 23:51 # golokante
    На примере противостояния Кутепова и Мане будет учится не одно поколение отечественных защитников. Это классика. Роберто Карлос отдыхает.

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  3. golokante 26.09.2017 23:48 # golokante
    Ребята, не забывайте, что Спартак такой же легендарный клуб, как и Ливерпуль. Давайте с уважением относиться к легендарным клубам.

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  4. largo-winch 26.09.2017 23:48 # largo-winch
    Поздравляю фанатов и просто болельщиков Тоттенхэма и АПЛ. Какой же Кейн топ нападающий.

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  5. charlton 26.09.2017 23:46 # charlton
    Браво Кейн, легенда

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  6. osprey 26.09.2017 23:45 # osprey
    Для кого эта новость?

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  7. vt2109 26.09.2017 23:45 # vt2109
    Слуцкому похоже не долго в Халле осталось. Престон такими темпами и в АПЛ выйдет.

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  8. blackdreamer 26.09.2017 23:44 # blackdreamer
    госпаде какой лфк мертвый от матча к матчу
    просто стадо
    центра вообще нету
    все потерянные
    даже додавить обосравшийся спартак не могут
    такое убожество стыд позор
    рот ебал клопа физрука
    доулыбался блять

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  9. bushido 26.09.2017 23:41 # bushido
    и че вот это говнокейта стоит 80млн?

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  10. mdfjvnlabngmlas 26.09.2017 23:41 # mdfjvnlabngmlas
    лучшие после мю.

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  11. januzaj00 26.09.2017 23:40 # januzaj00
    ЛИвапооооол

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