"Атлетико" завершил приобретение Диего Косты

"Атлетико" официально завершил приобретение нападающего "Челси" Диего Косты.

О достигнутой договоренности с испанским клубом "синие" объявили еще в минувший четверг. После этого Диего немедленно вылетел из Бразилии в Мадрид, где в два этапа прошел медицинское обследование и согласовал условия личного контракта.



Сегодня трансфер 28-летнего игрока сборной Испании был официально оформлен. Таким образом, Коста вернулся в "Атлетико", где ранее в своей карьере он провел четыре сезона — до перехода в "Челси" в 2014 году за 32 миллиона фунтов.



При этом снова сыграть за "Атлетико" Диего сможет только в январе, ведь в данный момент трансферное окно закрыто, а вдобавок "матрасники" находятся под запретом ФИФА на регистрацию новичков.



За три года в "Челси" Коста провел 120 матчей и забил 59 голов, дважды став чемпионом Премьер-Лиги и выиграв один Кубок Лиги.



"Я очень рад вернуться домой. Я всегда это говорил: "Атлетико" — мой дом. Я очень, очень счастлив. Мне не терпится начать приносить пользу. Я буду выкладываться без остатка ради команды, как и всегда", — сообщил Коста, взяв в Мадриде 18-й номер.



Добавим, что новостные издания расходятся в оценке стоимости сделки. По разным данным, "Челси" получит за Косту не менее 50-60 млн. фунтов.