"Ньюкасл" хочет заключить новый контракт с Бенитесом

"Ньюкасл" отреагирует на интерес "Вест Хэма" к Рафаэлю Бенитесу, предложив своему главному тренеру новый контракт.

На протяжении минувшего лета Бенитес не скрывал своего разочарования по поводу неудовлетворительной работы клуба на трансферном рынке. Рафаэль был явно расстроен отсутствием поддержки со стороны владельца "сорок" Майка Эшли.



Однако это не помешало "Ньюкаслу" удачно стартовать в Премьер-Лиге. И хотя в минувший уикенд подопечные Бенитеса минимально проиграли "Брайтону", сейчас они имеют в своем активе девять очков после шести туров и находятся в верхней половине таблицы.



Как сообщает The Times, в последние недели Эшли предпринимает попытки наладить отношения с испанским специалистом, даже пригласив того на ужин. Эта встреча является прелюдией к процессу переговоров о новом контракте.



Действующее соглашение Бенитеса истекает уже в конце этого сезона, а спекуляции относительно интереса к Рафаэлю со стороны "Вест Хэма" заставляют "Ньюкасл" поспешить с предложением своему тренеру о продлении сотрудничества.