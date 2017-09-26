В "Челси" уверены в продлении сотрудничества с Азаром

Эден Азар В "Челси" уверены, что полузащитник Эден Азар примет предложение клуба о новом контракте с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.

Несмотря на давний интерес со стороны "Реала", Азар всегда говорил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж". Вернувшись на высочайший уровень в прошлом сезоне, Эден дал повод клубу задуматься о продлении сотрудничества.

26-летний Азар уже сейчас является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Антонио Конте, однако теперь "синие" готовы раскошелиться еще больше, чтобы подтвердить статус Эдена как одного из лучших футболистов мира.

Как утверждает The Telegraph, в "Челси" уверены, что переговоры о новой сделке пройдут гладко. При этом чемпионы Премьер-Лиги не ставят каких-либо временных рамок, да и необходимости в спешке нет, ведь действующий контракт Азара истекает только в 2020 году.



Метки Азар, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 655

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wonderwall 26.09.2017 21:41 # wonderwall
    этому азару даже штрафные бить не дают, а местные аристократы его в один ряд с месси ставят. десятку еле на скребет за сезон, но дриблер толковый

    (ответить)

  2. psycho1 26.09.2017 21:18 # psycho1
    300к в неделю, ещё и всех его бездарных родственников на зарплате приходится содержать, как-то унизительно всё это выглядит. Пенсы ради любого игрока чуть выше среднего будут на все условия соглашаться?

    (ответить)

  3. mr-terry 26.09.2017 21:03 # mr-terry
    Тооопы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: