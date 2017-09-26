Натаниэль Чалоба будет прооперирован

Полузащитнику "Уотфорда" Натаниэлю Чалобе потребуется операция на колене, которое он травмировал на тренировке.

Перебравшись минувшим летом к "шершням" из "Челси" за 5.5 миллионов фунтов, Натаниэль немедленно стал ключевой фигурой в команде Марку Силвы и даже был награжден вызовом в сборную Англии.



Однако стремительный прогресс 22-летнего полузащитника оказался приостановлен внезапной травмой, которую Чалоба получил на прошлой неделе на тренировке "Уотфорда".



Как стало известно Daily Mail, Натаниэль сломал коленную чашечку своей левой ноги и теперь ляжет под нож хирурга. Шансы Чалобы сыграть до Нового года выглядят минимальными.