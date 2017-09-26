Венгер сетует на "жестокое" расписание

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что его команда оказалась в "жестоком" положении из-за напряженного графика игр.

В понедельник вечером "канониры" продлили свою 100-процентную домашнюю серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, обыграв "Вест Бромвич" со счетом 2:0.



Однако уже в четверг "Арсеналу" играть в гостях у БАТЭ, а в воскресенье — дома против "Брайтона". Таким образом, подопечные Венгера проведут три матча в течение семи дней, и Арсен видит в этом элемент несправедливости.



"Передо мной стоит дилемма относительно выбора состава, и в данный момент я бы сказал, что расписание немного жестоко для нас".



"Мы сыграли сегодня вечером, мы играем в Борисове в четверг вечером, мы играем в 12 часов дня воскресенья здесь. Думаю, можно было бы поступить иначе, если взглянуть на расписание матчей минувшего уикенда, для этого было пространство. Однако мы вынуждены смириться, отправившись в Борисов с командой опытных игроков и молодежью на скамейке".



"Нет смысла жаловаться в Премьер-Лигу на это, потому что все решает телевидение. Например, траслировавшийся матч "Брайтон" — "Ньюкасл" мог состояться в понедельник вечером, а мы могли бы сыграть в воскресенье".



"У нас очень мало времени на восстановление. Но решает телевидение, и я не могу жаловаться. Я лишь хочу сказать, что выбор телевидением матчей влияет на выбор мной состава на матчи в четверг и воскресенье, потому что в воскресенье будет очередной домашний матч, и нам очень важно оставаться сильными дома", — цитирует Венгера Daily Mirror.