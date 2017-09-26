"Юнайтед" сыграет с ЦСКА без Феллайни, Погба, Кэррика и Джонса

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что в матче Лиги Чемпионов против ЦСКА в среду вечером его команде будет не хватать трех полузащитников, а также защитника Фила Джонса.

На выезд в Москву Моуриньо смог взять только Неманью Матича и Андера Эрреру из числа центральных полузащитников, тогда как Поль Погба Маруан Феллайни и Майкл Кэррик остались дома залечивать травмы.



Отдельно Жозе прокомментировал потерю Феллайни, который травмировался в столкновении с нападающим "Саутгемптона" Шейном Лонгом в минувший уикенд.



"Мы остались без Феллайни, без Погба, без Кэррика. Мы недосчитались всех трех полузащитников на этот матч, поэтому у нас не так много вариантов".



"На мой взгляд, Крейг Поусон — один из главных судейских талантов в Англии. На мой взгляд, он провел удивительный матч. Он был спокоен и хорошо контролировал игру, отлично отсудив матч".



"Фол на Феллайни я увидел лишь после матча по телевизору. У Крейга не было возможности посмотреть повтор во время матча, и это объясняет, почему он ничего не предпринял. Феллайни повезло, потому что все могло закончиться гораздо хуже".



"В момент, когда мы лишены Погба и Кэррика, важность Маруана становится выше, чем обычно, а теперь мы потеряли и его, так что это сложная ситуация для нас. Однако я не ожидаю, что Феллайни выбыл надолго".



"После "Кристал Пэлас" будет международный перерыв, а сборная Бельгии уже вышла на Чемпионат Мира, поэтому нет смысла подвергать игрока давлению. Надеюсь, он скоро вернется", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



Позже в интервью MUTV Моуриньо сообщил, что матч в Москве пропустит и Фил Джонса, отлично себя проявивший на старте этого сезона. Однако точную причину отсутствия англичанина Жозе не назвал.