Бенжамен Менди улетел к доктору в Барселону
Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди улетел в Барселону на консультацию с профильным доктором относительно своей травмы колена.
В матче минувшего уикенда против "Кристал Пэлас" (5:0) Менди жестко сыграл против соперника, за что получил желтую карточку — а также травму, из-за которой ему потребовалась замена еще в первом тайме.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был оптимистичен относительно повреждения своего подопечного и до последнего надеялся задействовать Бенжамена в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера" во вторник вечером.
Однако вместе матча на "Этихад" 23-летний француз был вынужден улететь в Барселону, где, как сообщает BBC, у него назначено обследование у всемирно известного хирурга Рамона Кугата, который в прошлом сезоне лечил Венсана Компани, Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана.
26.09.2017 17:00
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Щас испанская газета Sport заявит, что Менди связывают с переходом в Барселону
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