Бенжамен Менди улетел к доктору в Барселону

Бенжамен Менди Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди улетел в Барселону на консультацию с профильным доктором относительно своей травмы колена.

В матче минувшего уикенда против "Кристал Пэлас" (5:0) Менди жестко сыграл против соперника, за что получил желтую карточку — а также травму, из-за которой ему потребовалась замена еще в первом тайме.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был оптимистичен относительно повреждения своего подопечного и до последнего надеялся задействовать Бенжамена в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера" во вторник вечером.

Однако вместе матча на "Этихад" 23-летний француз был вынужден улететь в Барселону, где, как сообщает BBC, у него назначено обследование у всемирно известного хирурга Рамона Кугата, который в прошлом сезоне лечил Венсана Компани, Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана.



Метки Манчестер Сити, Менди, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. selfish 26.09.2017 17:13 # selfish
    не произвел впечатления топарика, а вот Уолкер нормас за 50

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  2. ben-arfa 26.09.2017 17:12 # ben-arfa
    Щас испанская газета Sport заявит, что Менди связывают с переходом в Барселону

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