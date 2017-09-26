Бенжамен Менди улетел к доктору в Барселону

Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди улетел в Барселону на консультацию с профильным доктором относительно своей травмы колена.

В матче минувшего уикенда против "Кристал Пэлас" (5:0) Менди жестко сыграл против соперника, за что получил желтую карточку — а также травму, из-за которой ему потребовалась замена еще в первом тайме.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был оптимистичен относительно повреждения своего подопечного и до последнего надеялся задействовать Бенжамена в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера" во вторник вечером.



Однако вместе матча на "Этихад" 23-летний француз был вынужден улететь в Барселону, где, как сообщает BBC, у него назначено обследование у всемирно известного хирурга Рамона Кугата, который в прошлом сезоне лечил Венсана Компани, Кевина Де Брюйне и Илкая Гюндогана.