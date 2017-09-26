Анри считает Агуэро единственным нападающим мирового уровня в Премьер-Лиге

Серхио Агуэро Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" единственным нападающим мирового уровня в Премьер-Лиге.

В шести первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Агуэро забил шесть голов. И хотя Альваро Мората из "Челси" и Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед" могут похвастать такой же результативностью, Анри считает, что с Серхио никому не сравниться.

"Единственный нападающий, который близок к мировому уровню или соответствует мировому уровню, — это Агуэро, благодаря своему долголетию, ведь он доказывает свой класс год за годом".

"Он выигрывал лигу здесь и участвовал в финале Чемпионата Мира. Он проявляет себя на протяжении длительного времени, и нужно отдать ему должное. Думаю, иногда мы незаслуженно обделяем Агуэро вниманием, но все мы согласны с тем, что статистика показывает: он лучший", — сообщил Анри в эфире Sky Sports.



Метки Агуэро, Анри, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. mdfjvnlabngmlas 26.09.2017 16:44 # mdfjvnlabngmlas
    этот нонаме видел игру рэшфорда?????7777??

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  2. van-der-slav 26.09.2017 16:33 # van-der-slav
    Ну как бы его давно называли единственным топ напом да и сейчас ничего не изменилось

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  3. vegasok 26.09.2017 16:33 # vegasok
    Ну так-то у топов сейчас одна перспектива, посмотрим через пару лет, что с них получится

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  4. mkhitaryan 26.09.2017 16:33 # mkhitaryan
    Он действительно лучший нападающий АПЛ. Возможно, наравне еще Кейн. Но и они до действительно мирового уровня очевидно не дотягивают. Около того, топовые футболисты. Вот сам Анри, Ван Нистелроой или Ширер в своё время были мирового уровня. О Лукаку или Морате и говорить нечего - вообще околотопы (мб и с потенциалом, это хз).

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  5. mr-tsoy 26.09.2017 16:15 # mr-tsoy
    самый адекватный из мс

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  6. dragonishka 26.09.2017 16:13 # dragonishka
    Так и есть

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