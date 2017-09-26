Анри считает Агуэро единственным нападающим мирового уровня в Премьер-Лиге
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" единственным нападающим мирового уровня в Премьер-Лиге.
В шести первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Агуэро забил шесть голов. И хотя Альваро Мората из "Челси" и Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед" могут похвастать такой же результативностью, Анри считает, что с Серхио никому не сравниться.
"Единственный нападающий, который близок к мировому уровню или соответствует мировому уровню, — это Агуэро, благодаря своему долголетию, ведь он доказывает свой класс год за годом".
"Он выигрывал лигу здесь и участвовал в финале Чемпионата Мира. Он проявляет себя на протяжении длительного времени, и нужно отдать ему должное. Думаю, иногда мы незаслуженно обделяем Агуэро вниманием, но все мы согласны с тем, что статистика показывает: он лучший", — сообщил Анри в эфире Sky Sports.
26.09.2017 16:00
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Последние комментарии:
этот нонаме видел игру рэшфорда?????7777??
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Ну как бы его давно называли единственным топ напом да и сейчас ничего не изменилось
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Ну так-то у топов сейчас одна перспектива, посмотрим через пару лет, что с них получится
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Он действительно лучший нападающий АПЛ. Возможно, наравне еще Кейн. Но и они до действительно мирового уровня очевидно не дотягивают. Около того, топовые футболисты. Вот сам Анри, Ван Нистелроой или Ширер в своё время были мирового уровня. О Лукаку или Морате и говорить нечего - вообще околотопы (мб и с потенциалом, это хз).
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самый адекватный из мс
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Так и есть
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