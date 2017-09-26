Анри считает Агуэро единственным нападающим мирового уровня в Премьер-Лиге

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри считает Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" единственным нападающим мирового уровня в Премьер-Лиге.

В шести первых матчах нового сезона Премьер-Лиги Агуэро забил шесть голов. И хотя Альваро Мората из "Челси" и Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед" могут похвастать такой же результативностью, Анри считает, что с Серхио никому не сравниться.



"Единственный нападающий, который близок к мировому уровню или соответствует мировому уровню, — это Агуэро, благодаря своему долголетию, ведь он доказывает свой класс год за годом".



"Он выигрывал лигу здесь и участвовал в финале Чемпионата Мира. Он проявляет себя на протяжении длительного времени, и нужно отдать ему должное. Думаю, иногда мы незаслуженно обделяем Агуэро вниманием, но все мы согласны с тем, что статистика показывает: он лучший", — сообщил Анри в эфире Sky Sports.