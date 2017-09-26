Клопп готов бросить в бой свой атакующий квартет

Филиппе Коутиньо и Мохамед Салах Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что предвкушает воссоединение своего атакующего квартета.

Выездной матч Лиги Чемпионов против "Спартака" станет первой возможностью для Клоппа в этом сезоне одновременно задействовать набирающего форму Филиппе Коутиньо, отбывавшего дисквалификацию во внутренних соревнованиях Садио Мане, а также Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино. Однако Юрген понимает, что его подопечным может потребоваться время, чтобы сыграться.

"Хорошо, что мы можем задействовать их всех, это классно. У меня хорошее ощущение по этому поводу, но это ничего не значит. Я не верю в имена. Я верю в хорошую игру".

"Все они должны пройти притирку друг к другу, и мы стараемся этого добиться. Конечно, мы ожидаем, что у них получится".

"Необходимо соблюдать правильный баланс. Наша команда заточена на атаку, но мы говорим о Лиге Чемпионов — здесь все определяют результаты".

"В правильные моменты ты должен делать правильный вещи. Дело не в том, чтобы демонстрировать захватывающую игру, а в том, чтобы пользоваться своими шансами, идеально выбирая моменты и идеально обороняясь".

"Мы не можем просто выпустить всех своих артистов на сцену, но если это не нарушит баланс, мы поступим таким образом", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 732

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  1. electric 26.09.2017 15:13 # electric
    лучший квартет в Европе прямо сейчас!

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  2. chelsealondon 26.09.2017 15:02 # chelsealondon
    Разгром мяса...

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  3. pistolero-lfc 26.09.2017 15:02 # pistolero-lfc
    это будет блокбастер, атвичаю

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  4. guardian95 26.09.2017 15:01 # guardian95
    круто

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