Анонс матча "Спартак" — "Ливерпуль"
В поисках своей первой победы на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" совершит выезд в Москву к "Спартаку".
Напомним, команда Юргена Клоппа стартовала на групповом этапе с ничьи против "Севильи", но результат 2:2 воспринимается как поражение — "Ливерпуль" полностью переигрывал соперника, однако был наказан за грубейшие ошибки в обороне.
Что касается "Спартака", то в своем чемпионате он выглядит еще хуже, хотя в прошлом сезоне стал чемпионом России. Уверенная победа без ляпов в обороне — вот о чем, наверняка, мечтает Клопп.
Единственный раз "Спартак" и "Ливерпуль" пересекались в сезоне 2002/03, когда "красные" выиграли оба матча в группе, включая 1:3 в России.
"Спартак" выиграл только два из 17 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, потерпев 10 поражений.
В 18 последних домашних матчах в Лиге Чемпионов "Спартак" лишь дважды сохранил свои ворота на замке.
"Спартак" выиграл лишь пять из 36 последних матчей в Лиге Чемпионов, потерпев 25 поражений.
Все 19 последних голов "Спартака" в Лиге Чемпионов были забиты ударами из пределов штрафной площади.
В 11 предыдущих попытках "Спартак" только однажды смог преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов, добравшись до четвертьфинала в сезоне 1995/96.
"Ливерпуль" участвует на групповом этапе Лиги Чемпионов лишь во второй раз за восемь последних лет. Последний раз "красные" выходили в плей-офф еще в сезоне 2008/09.
"Ливерпуль" не выиграл ни одного из шести последних матчей в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 3 поражения).
"Ливерпуль" пропускал в каждом из восьми последних матчей в Лиге Чемпионов.
На своей пресс-конференции в преддверии этого матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Лорис Кариус вернется в ворота. Джо Гомес был удален против "Севильи", поэтому выезд в Москву он пропускает из-за дисквалификации.
Лига Чемпионов. Группа E. 2-й тур
"Спартак" (Россия) — "Ливерпуль" (Англия)
Москва. Стадион "Открытие Арена". 21:45
26.09.2017 14:20
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Последние комментарии:
Привезли вкуснейшую колбаску. Вот мы лохи, вё-таки. Мать честная, ребята. Они мне говорят а чё у вас за провода везде висят над дорогой? Я говорю ну как это же свет. Смеялись долго.
(ответить)
Ебалаьжаба гадюку
(ответить)
ахаха)
(ответить)
Из английских клубов знают только Ливерпуль хахаха
(ответить)
Сраптак 1 чемпионство
Ливерхуй 0
ах ах ор
(ответить)
Ничего, братишка, все нормально. Курят эту свою хуйню голландскую. Я не курю. Не кайф потом козюли есть.
(ответить)
нет, не педик.
ну молодец, оттянись по полной тогда
(ответить)
Ларго винч, ты педик. А я? А я ебашу джин со швепсом синий как мразь друзья приехали из Нидерландов они даже не знают, что такое ПСВ. Вообще срать хотели на рашку. Относятся к нам с юмором.
(ответить)
голоканте что с тобой сегодня.
(ответить)
Вы педики
(ответить)
Россия чмо США рулит
(ответить)
Приезжайте в Сочи я вам ебло набью. Не хотите не приезжайте мне похуй.
(ответить)
2145 ? Норм расея прогибается под це европу
(ответить)
Вывеска для матчей уровня ле
(ответить)
Я лох
(ответить)
По итогам матча против "Вест Бромвича" нападающий "Арсенала" Алексис Санчес рискует получить двухматчевую дисквалификацию.
В самом начале матча Санчес совершил нырок около штрафной площади соперника, за что "Арсенал" получил право на опасный штрафной удар. После игры главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис отметил, что в данном эпизоде имело место симуляция.
Напомним, что с текущего сезона Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела нововведение. После каждого тура специальная комиссия из трех человек просматривает все спорные эпизоды с симуляциями на поле и имеет право наказать провинившихся дисквалификацией.
)))
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изи победа сраптака
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https://www.championat.com/football/article-281488-dugi-brimson---o-fanatskoj-kulture.html
Прикольное вью.
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Я пидар.
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возвращение в 2001 год. вывеска после которой и стал сковзером
8:1 по сумме 2 матчей замесили мясо
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