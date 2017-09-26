Анонс матча "Спартак" — "Ливерпуль"

Лорис Кариус в матче с Севильей В поисках своей первой победы на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" совершит выезд в Москву к "Спартаку".

Напомним, команда Юргена Клоппа стартовала на групповом этапе с ничьи против "Севильи", но результат 2:2 воспринимается как поражение — "Ливерпуль" полностью переигрывал соперника, однако был наказан за грубейшие ошибки в обороне.

Что касается "Спартака", то в своем чемпионате он выглядит еще хуже, хотя в прошлом сезоне стал чемпионом России. Уверенная победа без ляпов в обороне — вот о чем, наверняка, мечтает Клопп.

Единственный раз "Спартак" и "Ливерпуль" пересекались в сезоне 2002/03, когда "красные" выиграли оба матча в группе, включая 1:3 в России.

"Спартак" выиграл только два из 17 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, потерпев 10 поражений.

В 18 последних домашних матчах в Лиге Чемпионов "Спартак" лишь дважды сохранил свои ворота на замке.

"Спартак" выиграл лишь пять из 36 последних матчей в Лиге Чемпионов, потерпев 25 поражений.

Все 19 последних голов "Спартака" в Лиге Чемпионов были забиты ударами из пределов штрафной площади.

В 11 предыдущих попытках "Спартак" только однажды смог преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов, добравшись до четвертьфинала в сезоне 1995/96.

"Ливерпуль" участвует на групповом этапе Лиги Чемпионов лишь во второй раз за восемь последних лет. Последний раз "красные" выходили в плей-офф еще в сезоне 2008/09.

"Ливерпуль" не выиграл ни одного из шести последних матчей в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 3 поражения).

"Ливерпуль" пропускал в каждом из восьми последних матчей в Лиге Чемпионов.

На своей пресс-конференции в преддверии этого матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Лорис Кариус вернется в ворота. Джо Гомес был удален против "Севильи", поэтому выезд в Москву он пропускает из-за дисквалификации.

Лига Чемпионов. Группа E. 2-й тур
"Спартак" (Россия) — "Ливерпуль" (Англия)
Москва. Стадион "Открытие Арена". 21:45



Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Спартак

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2017 14:20

Количество просмотров Просмотров: 1358

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Последние комментарии:




  1. golokante 26.09.2017 15:32 # golokante
    Привезли вкуснейшую колбаску. Вот мы лохи, вё-таки. Мать честная, ребята. Они мне говорят а чё у вас за провода везде висят над дорогой? Я говорю ну как это же свет. Смеялись долго.

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  2. pauk 26.09.2017 15:31 # pauk
    Ебалаьжаба гадюку

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  3. pistolero-lfc 26.09.2017 15:30 # pistolero-lfc
    ахаха)

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  4. golokante 26.09.2017 15:27 # golokante
    Из английских клубов знают только Ливерпуль хахаха

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  5. katy-perry 26.09.2017 15:25 # katy-perry
    Сраптак 1 чемпионство
    Ливерхуй 0

    ах ах ор

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  6. golokante 26.09.2017 15:22 # golokante
    Ничего, братишка, все нормально. Курят эту свою хуйню голландскую. Я не курю. Не кайф потом козюли есть.

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  7. pistolero-lfc 26.09.2017 15:22 # pistolero-lfc
    нет, не педик.
    ну молодец, оттянись по полной тогда

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  8. golokante 26.09.2017 15:20 # golokante
    Ларго винч, ты педик. А я? А я ебашу джин со швепсом синий как мразь друзья приехали из Нидерландов они даже не знают, что такое ПСВ. Вообще срать хотели на рашку. Относятся к нам с юмором.

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  9. pistolero-lfc 26.09.2017 15:18 # pistolero-lfc
    голоканте что с тобой сегодня.

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  10. golokante 26.09.2017 15:16 # golokante
    Вы педики

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  11. golokante 26.09.2017 15:15 # golokante
    Россия чмо США рулит

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  12. golokante 26.09.2017 15:14 # golokante
    Приезжайте в Сочи я вам ебло набью. Не хотите не приезжайте мне похуй.

    (ответить)

  13. meshuggah 26.09.2017 15:14 # meshuggah
    2145 ? Норм расея прогибается под це европу

    (ответить)

  14. meshuggah 26.09.2017 15:13 # meshuggah
    Вывеска для матчей уровня ле

    (ответить)

  15. golokante 26.09.2017 15:10 # golokante
    Я лох

    (ответить)

  16. farot 26.09.2017 15:08 # farot
    По итогам матча против "Вест Бромвича" нападающий "Арсенала" Алексис Санчес рискует получить двухматчевую дисквалификацию.

    В самом начале матча Санчес совершил нырок около штрафной площади соперника, за что "Арсенал" получил право на опасный штрафной удар. После игры главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис отметил, что в данном эпизоде имело место симуляция.

    Напомним, что с текущего сезона Футбольная ассоциация Англии (FA) ввела нововведение. После каждого тура специальная комиссия из трех человек просматривает все спорные эпизоды с симуляциями на поле и имеет право наказать провинившихся дисквалификацией.



    )))

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  17. narcot 26.09.2017 15:01 # narcot
    изи победа сраптака

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  18. sausage 26.09.2017 15:00 # sausage
    https://www.championat.com/football/article-281488-dugi-brimson---o-fanatskoj-kulture.html

    Прикольное вью.

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  19. moskofidi 26.09.2017 14:57 # moskofidi
    Я пидар.

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  20. spartan 26.09.2017 14:53 # spartan
    возвращение в 2001 год. вывеска после которой и стал сковзером
    8:1 по сумме 2 матчей замесили мясо

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