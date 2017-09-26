Анонс матча "Спартак" — "Ливерпуль"

В поисках своей первой победы на групповом этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" совершит выезд в Москву к "Спартаку".

Напомним, команда Юргена Клоппа стартовала на групповом этапе с ничьи против "Севильи", но результат 2:2 воспринимается как поражение — "Ливерпуль" полностью переигрывал соперника, однако был наказан за грубейшие ошибки в обороне.



Что касается "Спартака", то в своем чемпионате он выглядит еще хуже, хотя в прошлом сезоне стал чемпионом России. Уверенная победа без ляпов в обороне — вот о чем, наверняка, мечтает Клопп.



Единственный раз "Спартак" и "Ливерпуль" пересекались в сезоне 2002/03, когда "красные" выиграли оба матча в группе, включая 1:3 в России.



"Спартак" выиграл только два из 17 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, потерпев 10 поражений.



В 18 последних домашних матчах в Лиге Чемпионов "Спартак" лишь дважды сохранил свои ворота на замке.



"Спартак" выиграл лишь пять из 36 последних матчей в Лиге Чемпионов, потерпев 25 поражений.



Все 19 последних голов "Спартака" в Лиге Чемпионов были забиты ударами из пределов штрафной площади.



В 11 предыдущих попытках "Спартак" только однажды смог преодолеть групповой этап Лиги Чемпионов, добравшись до четвертьфинала в сезоне 1995/96.



"Ливерпуль" участвует на групповом этапе Лиги Чемпионов лишь во второй раз за восемь последних лет. Последний раз "красные" выходили в плей-офф еще в сезоне 2008/09.



"Ливерпуль" не выиграл ни одного из шести последних матчей в Лиге Чемпионов (3 ничьи, 3 поражения).



"Ливерпуль" пропускал в каждом из восьми последних матчей в Лиге Чемпионов.



На своей пресс-конференции в преддверии этого матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Лорис Кариус вернется в ворота. Джо Гомес был удален против "Севильи", поэтому выезд в Москву он пропускает из-за дисквалификации.



Лига Чемпионов. Группа E. 2-й тур

"Спартак" (Россия) — "Ливерпуль" (Англия)

Москва. Стадион "Открытие Арена". 21:45