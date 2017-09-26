Анонс матча "Манчестер Сити" — "Шахтер"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" постарается продлить свою внушительную победную серию, сразившись дома с донецким "Шахтером" в рамка Группы F Лиги Чемпионов.

К матчу с украинской командой "горожане" подходят в сумасшедшей форме, выиграв все пять последних матчей с 22 забитыми голами. В минувшую субботу "Сити" камня на камне не оставил от "Кристал Пэлас" — 5:0.



Матч на "Этихад" привлекает особое внимание и потому, что встречаются двое лидеров квартета. Как и "Сити", одолевший "Фейеноорд" (0:4), "Шахтер" стартовал в турнире с победы — 2:1 над "Наполи".



В рамках Лиги Чемпионов еще ни одна украинская команда не побеждала в Англии — две ничьи и 12 поражений. Все четыре выезда "Шахтера" сюда завершились проигрышами.



"Сити" не знает поражений уже девять домашних матчей Лиги Чемпионов кряду, включая шесть побед. Последним гостем, побежавшим на "Этихад", был "Ювентус" в сентябре 2015 (1:2).



Ни один из 37 матчей "Сити" на групповом этапе Лиги Чемпионов не завершился со счетом 0:0.



Это седьмой кряду сезон "Сити" в Лиге Чемпионов, но дальше 1/8 финала "горожане" проходили лишь однажды — в кампании 2015/16, когда были остановлены в полуфинале "Реалом".



"Шахтер" выходил в плей-офф трижды в шести последних сезонах, а своего лучшего результата — 1/4 финала — добился в 2010/11.



"Шахтер" проиграл все четыре последних выездных матча в Лиге Чемпионов с общим счетом 14:1.



64 процента голов "Шахтера" в Лиге Чемпионов (69 из 108) были забиты бразильцами.



"Сити" устроит фитнес-тест для защитника Бенжамена Менди. Илкай Гюндоган возобновил легкие тренировки после травмы колена, но играть еще не готов. Не будет рисковать тренерский штаб и Венсаном Компани.



Лига Чемпионов. Группа F. 2-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Шахтер" (Украина)

Манчестер. Стадион "Этихад". 21:45