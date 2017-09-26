Анонс матча АПОЭЛ — "Тоттенхэм"

Харри Кейн На свой втором матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" отправится к АПОЭЛу без семи игроков первой команды.

В своем дебютном матче на групповом этапе "шпоры" приятно порадовали фанатов. Решив сыграть вторым номером на "Уэмбли" против дортмундской "Боруссии", подопечные Маурисио Почеттино добились победы со счетом 3:1.

Если "Тоттенхэм" действительно желает выйти в плей-офф, то обязан отбирать очки у команды из Кипра, ведь четвертым участником Группы H является грозный "Реал". Однако на пути к этому есть свои сложности — в первую очередь кадровые.

Последний и единственный раз АПОЭЛ пересекался с английской командой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2009/10, проиграв дома "Челси" со счетом 0:1 и добившись ничейного результата в Лондон 2:2.

В рамках еврокубков еще ни одна команда из Кипра не побеждала соперников из Англии — две ничьи и 10 поражений.

В еврокубках "Тоттенхэм" встречался с командами из Кипра чаще, чем какая-либо другая английская команда, одержав три победы при одной ничьей с общей разницей мячей 12:3.

АПОЭЛ проиграл 10 из 12 последних матчей в Лиге Чемпионов, а в 10 из последних 13 не забивал.

Дома в рамках Лиги Чемпионов АПОЭЛ еще не уходил с поля без пропущенного гола (9 матчей).

За свою карьеру нападающий Харри Кейн сыграл только четыре матча в Лиге Чемпионов, но при этом забил четыре гола.

Как уже было сказано, потери "шпор" внушительны. Ян Вертонген и Деле Алли пропускают этот выезд из-за дисквалификации, а Данни Роуз, Виктор Ваньяма, Мусса Дембеле, Кристиан Эриксен и Эрик Ламела травмированы.

Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур
АПОЭЛ (Кипр) — "Тоттенхэм" (Англия)
Никосия. Стадион ГСП. 21:45



Метки анонс матча, АПОЭЛ, Лига Чемпионов, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2017 13:00

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  1. akadam 26.09.2017 13:36 # akadam
    Ну что москвичи, кто идет на "Спартак"?

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  2. gringo1990 26.09.2017 13:29 # gringo1990
    Кейн 0,5 больше

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  3. electric 26.09.2017 13:16 # electric
    даже болельщики тотенхема сегодня будут смотреть Ливерпуль - спартак. К чему этот анонс?

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  4. thespur 26.09.2017 13:13 # thespur
    ---------Лльорис---------
    Орье-Тоби-Санчез-Дэвис
    ----Уинкс--Дайер--------
    Сиссоко------------Сон
    ----Кейн--Лльоренте-----

    или

    ---------Лльорис---------
    Орье-Тоби-Санчез-Дайер-Дэвис
    --------Уинкс--Сиссоко--------
    Н'Куду-----------------Сон
    ------------Кейн-------

    или

    ---------Лльорис---------
    Орье-Тоби-Санчез-Фойт-Дэвис
    --------Уинкс--Дайер--------
    Сиссоко------------Сон
    ------------Кейн-------


    В любом случае жопа

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  5. pistolero-lfc 26.09.2017 13:01 # pistolero-lfc
    норм у шпор игроки аутнулись в самом решающем матче0)

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