Анонс матча АПОЭЛ — "Тоттенхэм"
На свой втором матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" отправится к АПОЭЛу без семи игроков первой команды.
В своем дебютном матче на групповом этапе "шпоры" приятно порадовали фанатов. Решив сыграть вторым номером на "Уэмбли" против дортмундской "Боруссии", подопечные Маурисио Почеттино добились победы со счетом 3:1.
Если "Тоттенхэм" действительно желает выйти в плей-офф, то обязан отбирать очки у команды из Кипра, ведь четвертым участником Группы H является грозный "Реал". Однако на пути к этому есть свои сложности — в первую очередь кадровые.
Последний и единственный раз АПОЭЛ пересекался с английской командой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2009/10, проиграв дома "Челси" со счетом 0:1 и добившись ничейного результата в Лондон 2:2.
В рамках еврокубков еще ни одна команда из Кипра не побеждала соперников из Англии — две ничьи и 10 поражений.
В еврокубках "Тоттенхэм" встречался с командами из Кипра чаще, чем какая-либо другая английская команда, одержав три победы при одной ничьей с общей разницей мячей 12:3.
АПОЭЛ проиграл 10 из 12 последних матчей в Лиге Чемпионов, а в 10 из последних 13 не забивал.
Дома в рамках Лиги Чемпионов АПОЭЛ еще не уходил с поля без пропущенного гола (9 матчей).
За свою карьеру нападающий Харри Кейн сыграл только четыре матча в Лиге Чемпионов, но при этом забил четыре гола.
Как уже было сказано, потери "шпор" внушительны. Ян Вертонген и Деле Алли пропускают этот выезд из-за дисквалификации, а Данни Роуз, Виктор Ваньяма, Мусса Дембеле, Кристиан Эриксен и Эрик Ламела травмированы.
Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур
АПОЭЛ (Кипр) — "Тоттенхэм" (Англия)
Никосия. Стадион ГСП. 21:45
26.09.2017 13:00
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Последние комментарии:
Ну что москвичи, кто идет на "Спартак"?
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Кейн 0,5 больше
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даже болельщики тотенхема сегодня будут смотреть Ливерпуль - спартак. К чему этот анонс?
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---------Лльорис---------
Орье-Тоби-Санчез-Дэвис
----Уинкс--Дайер--------
Сиссоко------------Сон
----Кейн--Лльоренте-----
или
---------Лльорис---------
Орье-Тоби-Санчез-Дайер-Дэвис
--------Уинкс--Сиссоко--------
Н'Куду-----------------Сон
------------Кейн-------
или
---------Лльорис---------
Орье-Тоби-Санчез-Фойт-Дэвис
--------Уинкс--Дайер--------
Сиссоко------------Сон
------------Кейн-------
В любом случае жопа
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норм у шпор игроки аутнулись в самом решающем матче0)
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