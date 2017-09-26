Анонс матча АПОЭЛ — "Тоттенхэм"

На свой втором матч в рамках группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" отправится к АПОЭЛу без семи игроков первой команды.

В своем дебютном матче на групповом этапе "шпоры" приятно порадовали фанатов. Решив сыграть вторым номером на "Уэмбли" против дортмундской "Боруссии", подопечные Маурисио Почеттино добились победы со счетом 3:1.



Если "Тоттенхэм" действительно желает выйти в плей-офф, то обязан отбирать очки у команды из Кипра, ведь четвертым участником Группы H является грозный "Реал". Однако на пути к этому есть свои сложности — в первую очередь кадровые.



Последний и единственный раз АПОЭЛ пересекался с английской командой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2009/10, проиграв дома "Челси" со счетом 0:1 и добившись ничейного результата в Лондон 2:2.



В рамках еврокубков еще ни одна команда из Кипра не побеждала соперников из Англии — две ничьи и 10 поражений.



В еврокубках "Тоттенхэм" встречался с командами из Кипра чаще, чем какая-либо другая английская команда, одержав три победы при одной ничьей с общей разницей мячей 12:3.



АПОЭЛ проиграл 10 из 12 последних матчей в Лиге Чемпионов, а в 10 из последних 13 не забивал.



Дома в рамках Лиги Чемпионов АПОЭЛ еще не уходил с поля без пропущенного гола (9 матчей).



За свою карьеру нападающий Харри Кейн сыграл только четыре матча в Лиге Чемпионов, но при этом забил четыре гола.



Как уже было сказано, потери "шпор" внушительны. Ян Вертонген и Деле Алли пропускают этот выезд из-за дисквалификации, а Данни Роуз, Виктор Ваньяма, Мусса Дембеле, Кристиан Эриксен и Эрик Ламела травмированы.



Лига Чемпионов. Группа H. 2-й тур

АПОЭЛ (Кипр) — "Тоттенхэм" (Англия)

Никосия. Стадион ГСП. 21:45