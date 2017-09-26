Уолкер верит, что "Сити" станет непобедимым
Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер уверен, что его команда может стать непобедимой, если будет придерживаться ценностей Пепа Гвардиолы.
К концу сентября "горожане" одержали пять побед в шести матчах Премьер-Лиги и забили уже 21 мяч в ворота соперников. Такой же высокой результативностью мог похвастать только "Челси" в сезоне-2010/2011.
Если "Сити" продолжит в том же духе и будет придерживаться ценностей Гвардиолы, то команду будет невозможно остановить, считает Уолкер.
"Надеюсь, мы сможем развить эту серию и сохраним взятый уровень. Тренер не даст нам расслабиться: он всегда требует от нас большего".
"Если мы будем придерживаться его принципов и выполнять их на таком же высоком уровне, мы сможем стать силой, которую будет невозможно остановить", - цитирует Уолкера Daily Mirror.
26.09.2017 12:20
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Последние комментарии:
Вперёд Сити, размажьте всех, кроме Юнайтеда конечно
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Обычно после таких эйфоричных вью происходит быстрый спуск на грешную землю.
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Много Уолкера
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Эта серия продлится до первой очной игры с топ клубом типа МЮ или Челси
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Ага, как можно стать непобедимым имея такого бездарного латераля при обороне своих ворот как уолкер.
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Чё-то много говорить стал Уокер. Почувствовал себя топовым защитником. Ну что ж, посмотрим как оно дальше будет.
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