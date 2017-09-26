Уолкер верит, что "Сити" станет непобедимым

Манчестер Сити Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер уверен, что его команда может стать непобедимой, если будет придерживаться ценностей Пепа Гвардиолы.

К концу сентября "горожане" одержали пять побед в шести матчах Премьер-Лиги и забили уже 21 мяч в ворота соперников. Такой же высокой результативностью мог похвастать только "Челси" в сезоне-2010/2011.

Если "Сити" продолжит в том же духе и будет придерживаться ценностей Гвардиолы, то команду будет невозможно остановить, считает Уолкер.

"Надеюсь, мы сможем развить эту серию и сохраним взятый уровень. Тренер не даст нам расслабиться: он всегда требует от нас большего".

"Если мы будем придерживаться его принципов и выполнять их на таком же высоком уровне, мы сможем стать силой, которую будет невозможно остановить", - цитирует Уолкера Daily Mirror.




Метки Манчестер Сити, Уолкер

Автор foxmcfc   

Дата 26.09.2017 12:20

Количество просмотров Просмотров: 622

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Последние комментарии:




  1. charlton 26.09.2017 13:39 # charlton
    Вперёд Сити, размажьте всех, кроме Юнайтеда конечно

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  2. akadam 26.09.2017 13:35 # akadam
    Обычно после таких эйфоричных вью происходит быстрый спуск на грешную землю.

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  3. midas 26.09.2017 13:25 # midas
    Много Уолкера

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  4. gringo1990 26.09.2017 13:23 # gringo1990
    Эта серия продлится до первой очной игры с топ клубом типа МЮ или Челси

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  5. ravi 26.09.2017 12:50 # ravi
    Ага, как можно стать непобедимым имея такого бездарного латераля при обороне своих ворот как уолкер.

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  6. udaff 26.09.2017 12:36 # udaff
    Чё-то много говорить стал Уокер. Почувствовал себя топовым защитником. Ну что ж, посмотрим как оно дальше будет.

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