Уолкер верит, что "Сити" станет непобедимым

Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер уверен, что его команда может стать непобедимой, если будет придерживаться ценностей Пепа Гвардиолы.

К концу сентября "горожане" одержали пять побед в шести матчах Премьер-Лиги и забили уже 21 мяч в ворота соперников. Такой же высокой результативностью мог похвастать только "Челси" в сезоне-2010/2011.



Если "Сити" продолжит в том же духе и будет придерживаться ценностей Гвардиолы, то команду будет невозможно остановить, считает Уолкер.



"Надеюсь, мы сможем развить эту серию и сохраним взятый уровень. Тренер не даст нам расслабиться: он всегда требует от нас большего".



"Если мы будем придерживаться его принципов и выполнять их на таком же высоком уровне, мы сможем стать силой, которую будет невозможно остановить", - цитирует Уолкера Daily Mirror.