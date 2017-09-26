Моуриньо попросил продлить контракт с Рэшфордом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо распорядился продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом.

На прошлой неделе стало известно, что португалец потребовал ускорить переговоры по новому контракту с полузащитником Маруаном Феллайни. Моуриньо беспокоит, что уже зимой бельгиец может договориться об уходе в другой клуб по окончании сезона.



Действующий контракт Рэшфорда истекает только в 2020 году, но Моуриньо распорядился продлить контракт с игроком, который застолбил за собой место в стартовом составе МЮ в этом сезоне.



Как сообщает The Independent, Жозе намерен вознаградить Маркуса за прогресс, достигнутый за последний год. Новый контракт и прибавка к зарплате отразят более важный статус Рэшфорда для команды.