Моуриньо попросил продлить контракт с Рэшфордом
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо распорядился продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом.
На прошлой неделе стало известно, что португалец потребовал ускорить переговоры по новому контракту с полузащитником Маруаном Феллайни. Моуриньо беспокоит, что уже зимой бельгиец может договориться об уходе в другой клуб по окончании сезона.
Действующий контракт Рэшфорда истекает только в 2020 году, но Моуриньо распорядился продлить контракт с игроком, который застолбил за собой место в стартовом составе МЮ в этом сезоне.
Как сообщает The Independent, Жозе намерен вознаградить Маркуса за прогресс, достигнутый за последний год. Новый контракт и прибавка к зарплате отразят более важный статус Рэшфорда для команды.
26.09.2017 11:00
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Лучший молодой нап мира
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тупой бегунок. тупее его только Лингард
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