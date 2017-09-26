Моуриньо попросил продлить контракт с Рэшфордом

Рэшфорд и Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо распорядился продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом.

На прошлой неделе стало известно, что португалец потребовал ускорить переговоры по новому контракту с полузащитником Маруаном Феллайни. Моуриньо беспокоит, что уже зимой бельгиец может договориться об уходе в другой клуб по окончании сезона.

Действующий контракт Рэшфорда истекает только в 2020 году, но Моуриньо распорядился продлить контракт с игроком, который застолбил за собой место в стартовом составе МЮ в этом сезоне.

Как сообщает The Independent, Жозе намерен вознаградить Маркуса за прогресс, достигнутый за последний год. Новый контракт и прибавка к зарплате отразят более важный статус Рэшфорда для команды.




Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Рэшфорд

Автор foxmcfc   

Дата 26.09.2017 11:00

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  1. andros13 26.09.2017 11:11 # andros13
    Лучший молодой нап мира

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  2. jack-willsher 26.09.2017 11:02 # jack-willsher
    тупой бегунок. тупее его только Лингард

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