Кейна вдохновляет результативность Роналду и Месси

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что на новые достижения его вдохновляет результативность Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Только в этом календарном году Харри отличился 25 раз в рамках Премьер-Лиги, хотя провел только 23 матча. Если учитывать чемпионаты первой пятерки, то Кейн занимает второе место по результативностью за этот отрезок.



По словам Харри, на новые достижения его вдохновляют примеры Роналду и Месси: звезды "Реала" и "Барселоны" забивают по 50 голов за сезон, и именно к этому стремится лучший бомбардир "шпор".



"Я использую их пример в качестве вдохновения. С развитием социальных сетей очень тяжело абстрагироваться от их игры и держаться от этого подальше".



"Я хочу стать одним из лучших игроков мира, поэтому когда люди приравнивают меня к Роналду и Месси, это стимулирует меня покорять новые высоты", - цитирует Кейна The Telegraph.