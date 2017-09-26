Кейна вдохновляет результативность Роналду и Месси

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что на новые достижения его вдохновляет результативность Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Только в этом календарном году Харри отличился 25 раз в рамках Премьер-Лиги, хотя провел только 23 матча. Если учитывать чемпионаты первой пятерки, то Кейн занимает второе место по результативностью за этот отрезок.

По словам Харри, на новые достижения его вдохновляют примеры Роналду и Месси: звезды "Реала" и "Барселоны" забивают по 50 голов за сезон, и именно к этому стремится лучший бомбардир "шпор".

"Я использую их пример в качестве вдохновения. С развитием социальных сетей очень тяжело абстрагироваться от их игры и держаться от этого подальше".

"Я хочу стать одним из лучших игроков мира, поэтому когда люди приравнивают меня к Роналду и Месси, это стимулирует меня покорять новые высоты", - цитирует Кейна The Telegraph.




Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 26.09.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 670

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  1. charlton 26.09.2017 11:02 # charlton
    Лукаку + 20 млн и добро пожаловать в великий МЮ

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  2. akadam 26.09.2017 11:00 # akadam
    "С развитием социальных сетей очень тяжело абстрагироваться от их игры..."

    Nokia1280 в помощь.

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  3. bad-boy 26.09.2017 10:33 # bad-boy
    Нужно пока не поздно валить из этого курятника, Леви хуже руководство анониров

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  4. thespur 26.09.2017 10:31 # thespur
    "Ахахахах, петух совсем eбнулся, иди дальше оказывай давление"

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  5. jack-willsher 26.09.2017 10:13 # jack-willsher
    ниже недоношенный сын сергея зверева

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  6. jack-willsher 26.09.2017 10:12 # jack-willsher
    ебарь челси

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