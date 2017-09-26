Кейна вдохновляет результативность Роналду и Месси
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что на новые достижения его вдохновляет результативность Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Только в этом календарном году Харри отличился 25 раз в рамках Премьер-Лиги, хотя провел только 23 матча. Если учитывать чемпионаты первой пятерки, то Кейн занимает второе место по результативностью за этот отрезок.
По словам Харри, на новые достижения его вдохновляют примеры Роналду и Месси: звезды "Реала" и "Барселоны" забивают по 50 голов за сезон, и именно к этому стремится лучший бомбардир "шпор".
"Я использую их пример в качестве вдохновения. С развитием социальных сетей очень тяжело абстрагироваться от их игры и держаться от этого подальше".
"Я хочу стать одним из лучших игроков мира, поэтому когда люди приравнивают меня к Роналду и Месси, это стимулирует меня покорять новые высоты", - цитирует Кейна The Telegraph.
26.09.2017 10:00
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