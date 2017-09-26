Уолкер рад, что больше не играет против Агуэро

Правый защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер рад, что ему больше не приходится противостоять нападающему "горожан" Серхио Агуэро.

Чтобы стать лучшим бомбардиром "Сити" за всю историю, Агуэро осталось забить всего два мяча. Уолкер, выступавший ранее за "Тоттенхэм", рад, что теперь ему не приходится противостоять такому результативному страйкеру.



"Играть против него было сущим кошмаром. Я не знаю, сколько сезонов я противостоял ему в "Тоттенхэме", но, казалось, он всегда нам забивал. Это было неприятно, но теперь я рад, что мы играем вместе".



"Серхио имеет хорошее влияние на команду и всегда готов дать совет молодым ребятам. На поле он может изменить игру, когда дела идут не лучшим образом"



"За пределами поля он ведет себя тише, чем я представлял, но все равно излучает позитив. Как и несколько других игроков в этом клубе, он обладает менталитетом победителя. Поэтому если ты действуешь не на своем уровне, он первым скажет тебе об этом", - цитирует Уолкера The Guardian.