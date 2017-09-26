"Фабрегасу будет не хватает телепатии с Костой"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признал, что ему будет не хватать телепатического взаимопонимания с нападающим Диего Костой.

На прошлой неделе 29-летний Коста, наконец, получил то, что хотел, вернувшись в "Атлетико". Фабрегаса расстроил уход соотечественника: Сеску будет не хватать телепатического взаимопонимания с Диего, благодаря которому они организовали немало голов.



"Я разговаривал с Диего, когда он наблюдал за матчем "Атлетико" и "Севильи". С ним все в порядке, он навсегда останется в моем сердце. Мы провели три незабываемых года за "Челси" и обязательно останемся друзьями: я буду скучать по телепатии, которая была у нас на поле и вне его".



"Я рад, что обе стороны добились желаемого, и все закончилось хорошо. Надеюсь, у Диего все сложился удачно: я уверен, что он забьет немало голов за "Атлетико", - сообщил Фабрегас Onda Cero.