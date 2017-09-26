Фабрегасу будет не хватает телепатии с Костой

Коста и Фабрегас Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас признал, что ему будет не хватать телепатического взаимопонимания с нападающим Диего Костой.

На прошлой неделе 29-летний Коста, наконец, получил то, что хотел, вернувшись в "Атлетико". Фабрегаса расстроил уход соотечественника: Сеску будет не хватать телепатического взаимопонимания с Диего, благодаря которому они организовали немало голов.

"Я разговаривал с Диего, когда он наблюдал за матчем "Атлетико" и "Севильи". С ним все в порядке, он навсегда останется в моем сердце. Мы провели три незабываемых года за "Челси" и обязательно останемся друзьями: я буду скучать по телепатии, которая была у нас на поле и вне его".

"Я рад, что обе стороны добились желаемого, и все закончилось хорошо. Надеюсь, у Диего все сложился удачно: я уверен, что он забьет немало голов за "Атлетико", - сообщил Фабрегас Onda Cero.



Метки Коста, Фабрегас, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.09.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. jerry-maguire 26.09.2017 09:03 # jerry-maguire
    от голубизны пенсовской уже тошнит!

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  2. t1mka 26.09.2017 08:30 # t1mka
    "Фабрегасу будет не хватает телепатии с Костой"

    Моя твоя не понимает

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  3. midas 26.09.2017 08:29 # midas
    телепатия вне поля - это что?

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