Семь вещей, что мы узнали в 6-м туре

Шестой тур Премьер-Лиги оказался небогат на сюрпризы — все фавориты взяли по три очка, хотя кому-то, вроде "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", пришлось серьезно попотеть для достижения победы. Подведем главные итоги сыгранных матчей.





Характер все еще при "Вест Хэме"



Болельщики "молотобойцев" меньше всего любят проигрывать матчи "Тоттенхэму", и даже сейчас, после посредственного старта чемпионата, они честно ожидали от команды результата в домашней встрече с соседями. В конце концов, в последние сезоны игры со "шпорами" открывали в их команде лучшее, а два матча без пропущенных мячей отчасти говорили о завершении кризисного периода для Славена Билича.



"Вест Хэм" проиграл, но нельзя сказать, что хозяева субботнего дерби разочаровали фанов. До первого пропущенного мяча игра была равной, и "молотобойцы", по сути, поплатились за безобразную оборону своих ворот, сыграв авантюрнее, чем в весенней встрече команд, поставившей крест на чемпионских амбициях "Тоттенхэма". Даже уступая 0:3, "Вест Хэм" нашел в себе силы вернуться в игру, и был весьма близко к тому, чтобы совершить камбэк против соперника, редко позволяющего оппонентам забивать больше одного раза. За характер "Вест Хэма" переживать не стоит: при всех проблемах, Билич все еще может полагаться на игроков, что выгодно отличает лондонцев от некоторых потенциальных конкурентов.



Нет причин сомневаться в Морате



Действительно, Альваро Мората не был первой опцией для Антонио Конте, а его игровой типаж заметно отличается от Диего Косты и Дидье Дрогба — двух лучших форвардов "Челси" прежних лет. Но различия в стиле — не повод сомневаться в игроке, уже выходившим в финал Лиги Чемпионов с "Ювентусом" и демонстрировавшем свою эффективность в эпизодической роли в "Реале".



В конце недели, по ходу которой "Челси" официально попрощался с Костой, Мората еще раз доказал свою пригодность. Да, "Стоук" играл с большими проблемами в центре обороны, но испанец забил трижды и довел свой общий показатель результативности до шести голов в шести матчах. Можно сколько угодно предполагать трудности Альваро в играх с большими соперниками, но и это опасения звучит странно, учитывая то, на каком уровне и в каких матчах воспитанник "Реала" отличался прежде. На этом этапе логичнее говорить о том, что "Челси", возможно, снова имеет в своем составе одного из лучших нападающих чемпионата.



"Манчестер Юнайтед" одержал полезную победу



В субботнем поединке с "Саутгемптоном" команда Жозе Моуриньо выглядела намного менее убедительно, чем в предыдущих матчах чемпионата, но эта победа порадовала менеджера "Юнайтед" едва ли не больше всех. Выйдя вперед после гола Ромелу Лукаку в первом тайме, манкунианцы постепенно прижимались к своим воротам и завершали поединок с огромным числом оборонительных игроков, успешно сдерживая попытки "святых" отыграться.



Моуриньо считает, что соперник заставил "Юнайтед" действовать таким образом, хотя он переигрывает. "Саутгемптон" был хорош, но португальский наставник явно хотел, чтобы его команда пострадала и морально настроилась на более сложный период в календаре. Впереди МЮ ждут соперники, против которых подобная тактика будет более оправданной. Моуриньо важно убедиться, что его подопечные готовы и к такому — сильный коллектив Жозе должен также уметь самоотверженно и местами вопреки логике защищать результат.



Куман признает свою ошибку



После прихода в "Эвертон" Рональд Куман был настолько уверен в своем мнении, что лишил сенегальского форварда команды Умара Ниассе шкафчика в раздевалке. Ниассе не соответствовал уровню обновлявшихся "ирисок", и во второй половине сезона отправился в аренду в "Халл", где произвел положительное впечатление — если даже и не на самого Кумана.



Голландец перестал быть настолько категоричным — по крайней мере, из-за того, что "Эвертон" не подписал замену Ромелу Лукаку. Ниассе остался в клубе как резервная (и далеко не первая) опция, в которой Куман вынужденно прибег после четырех поражений во всех турнирах с общим счетом 0:12. Ниассе забил один из мячей в матче Кубка Лиги с "Сандерлендом" и вышел спасать "ирисок" в субботу, когда команда дома проигрывала "Борнмуту". Стиль игры мерсисайдцев мгновенно стал более прямолинейным, и африканец отметился двумя мячами, принесшими команде только вторую победу в чемпионате.



Фактически, сейчас Куман вынужден признать ошибку. И дело не столько в отношении к Ниассе в прошлом году, сколько в мнении о том, что его команда вообще может обойтись без мощного центрфорварда. Позабытый сенегалец теперь реально может стать одним из ключевых игроков "Эвертона" хотя бы до зимы.



Коутиньо вернется на первые роли в "Ливерпуле"



Утомившая история с несостоявшимся переходом Филиппе Коутиньо в "Барселону" оставила вопросы для будущего. С каким желанием бразилец будет выступать за "Ливерпуль"? Сохранится ли для него ключевая роль в команде Юргена Клоппа? Справившись с "травмой спины", бразилец начал постепенно подключаться к делу, и два поединка с "Лестером" в течение одной недели показали, что его роль в этой команде будет по-прежнему значимой.



В Кубке Лиги Коутиньо провел отличный первый тайм, и был заменен после перерыва. Связывать провал "красных" во второй половине только с этим неправильно, но очевидно, что без Коутиньо они стали меньшей угрозой воротам хозяев. В поединке чемпионата, уже выигранном "Ливерпулем", Коутиньо снова не отыграл все 90 минут, но имел определяющую роль на результат. Это и голевая передача на Мохамеда Салаха, и сам гол — роскошный удар со штрафного, говорящий в том числе о настроении футболиста. С ним все в порядке, и вряд ли летняя история как-то скажется на качестве игры Коутиньо в футболке "Ливерпуля".



У "Брайтона" и "Ньюкасла" общая проблема



В воскресенье между собой играли лучшие команды прошлого сезона Чемпионшипа. Вопреки ожиданиям (а "Брайтон" и "Ньюкасл" — команды прагматичные), матч получился вполне зрелищным и продемонстрировал желание обоих коллективов взять три очка.



Правда, это не вылилось в большое количество забитых мячей. Нападающий "Брайтона" Томер Хемед стал автором единственного из них, но результативный удар израильтянина не повлиял на главное впечатление: команде Криса Хьютона не хватает настоящей силы в чужой штрафной. То же самое касается и "Ньюкасла". Рафа Бенитес способен нивелировать отсутствие забивного форварда общей организацией игры, но зимой и он, и его коллега Хьютон, все так же будут в поиске центрфорварда, способного улучшить шансы их команд на успешное завершение сезона.



Гарет Барри — новый рекордсмен Премьер-Лиги



"Вест Бромвич" имел несколько шансов в первом тайме матча с "Арсеналом", но по итогу все завершилось предсказуемо и традиционно. Тони Пьюлис, при всем умении осложнять жизнь "канонирам", пускает в ход свои приемы только в домашних матчах — на "Эмирейтс" его команды только проигрывают, и последнее поражение стало уже 11-м.



Что более интересно, так это Гарет Барри и его 633-й матч в Премьер-Лиге. Ветеран-полузащитник перебрался на "Хоторнс" летом этого года, и именно в футболке "Вест Бромвича" стал рекордсменом Премьер-Лиги по количеству сыгранных матчей, обойдя экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза. Звездой масштаба валлийца Барри никогда не был, но он достойный лидер рейтинга. Воспитанник "Астон Виллы" был ключевым игроком команды в ее лучший период в новом столетии, после был основным игроком чемпинского состава "Манчестер Сити", и финишировал на пятом месте с "Эвертоном". Барри остается примерным профессионалом, и никто не удивится, если 36-летний игрок еще прилично укрепит позиции на вершине. Он также укрепляет "Вест Бромвич", потому что в привычке Гарета делать сильнее каждую из своих новых команд.



Иван Громиков специально для FAPL.ru