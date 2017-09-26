Тони Пьюлис обвинил Санчеса в симуляции

Наставник "Вест Бромвича" Тони Пьюлис обвинил в симуляции нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса после поражения на "Эмирейтс" со счетом 2:0.

В понедельник вечером Пьюлис потерпел 11-е за свою тренерскую карьеру поражение в 11 выездах на "Эмирейтс". Но больше всего Тони расстроил не результат, а судейство Роберта Мэдли, который, по мнению валлийца, проглядел симуляцию Санчеса и не назначил пенальти в ворота "канониров" за фол Шкодрана Мустафи на Джее Родригесе.



"Думаю, каждый видел, что сегодня произошло. Особенно показателен эпизод с нырком Санчеса на подступах к штрафной площади, чтобы заработать первый в матче стандарт. На мой взгляд, он должен был получить желтую карточку за симуляцию".



"Затем вы видели фол на Джее в штрафной. Рефери имел отличный обзор, и это был железобетонный пенальти. Замечательно то, что каждый это видел, а потому может сделать собственные выводы. Я не должен говорить об этом и не хочу говорить об этом. Это не только фол, но и удаление".



"Джейк (Ливермор) должен был добивать мяч в ворота, также у нас были другие моменты, которые мы должны были использовать. Но больше всего сегодня вечером я расстроен тем, что Санчес нырял ради штрафного удара — не того, после которого они забили. Он должен был получить желтую карточку. Это жульничество".



"В отличие от него, Джей честен, и он не был вознагражден за свою честность. Этот клуб не получает пенальти уже более года, потому что ни один из моих игроков не катается по газону", — сообщил Пьюлис Sky Sports.