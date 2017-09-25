Дубль Лакасетта принес "Арсеналу" победу над "Вест Бромвичем"

"Арсенал" продлил свою 100-процентную домашнюю серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, отобрав три очка у "Вест Бромвича" благодаря дублю Александра Лакасетта — 2:0.

Относительно безголевого матча против "Челси" у "канониров" произошло два изменения в старте. Мохамед Эльнени появился вместо Алекса Ивоби, Алексис Санчес — вместо Данни Уэлбека. Месут Озил расположился в запасе.



Как и ожидалось, Гарет Бэрри вышел на свой рекордный 633-й матч в стартовом составе "дроздов", причем с капитанской повязкой. Аллан Ньом, Джейк Ливермор и Хэл Робсон-Кану появились вместо Криса Бранта, Джеймса Моррисона и Мэтта Филлипса.



Первый момент в матче возник на четвертой минуте, когда Алексис Санчес опасно пробил со штрафного. Голкипер гостей Бен Фостер уже был бессилен что-либо предпринять, но мяч немного не попал в створ.



Ответ "Вест Бромвича" последовал на восьмой минуте, после розыгрыша контратаки. Джей Родригес ворвался в штрафную площадь по левому краю и, будучи сбитым Шкодраном Мустафи, вскочил на ноги и нанес удар в дальнюю штангу. Добивание в исполнении Ливермора вышло неточным.



На 20-й минуте Санчесу предоставилась еще одна возможность пробить со штрафного. На сей раз Фостер кончиками пальцев перевел удар чилийца в перекладину, однако Александр Лакасетт тут же сыграл головой на отскочившем мяче — 1:0.



С течением времени "дрозды" стали прибавлять и на 36-й минуте имели отличную возможность сравнять счет. Родригес бил головой после передачи Гжегожа Крыховяка, однако Начо Монреаль вынес мяч с самой линии ворот.



Во втором тайме "Арсенал" вернул контроль над игрой. Лакасетт едва не оформил дубль, пробив с рикошетом от Кирана Гиббса выше ворот.



И все-таки на 66-й минуте "канониры" прикончили интригу. Ньом грубо сыграл в своей штрафной против Аарона Рэмси, спровоцировав рефери назначить пенальти. Лакасетт с 11-метровой отметки четко пробил в нижний угол ворот — 2:0.



Больше "дрозды" уже не сопротивлялись. В остатке матча хозяева играли в свое удовольствие, особо не напрягаясь.



"Арсенал" одержал свою третью победу в трех домашних матчах нового сезона Премьер-Лиги и переместился в верхнюю половину таблицы. "Вест Бромвич" был неплох, но лишь в первом тайме, вчистую уступив сопернику после перерыва. Для Тони Пьюлиса это поражение стало 11-м за карьеру в 11 выездах на "Эмирейтс".



"Арсенал" — "Вест Бромвич". Отчет о матче