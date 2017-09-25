Дубль Лакасетта принес "Арсеналу" победу над "Вест Бромвичем"

Александр Лакасетт "Арсенал" продлил свою 100-процентную домашнюю серию на старте нового сезона Премьер-Лиги, отобрав три очка у "Вест Бромвича" благодаря дублю Александра Лакасетта — 2:0.

Относительно безголевого матча против "Челси" у "канониров" произошло два изменения в старте. Мохамед Эльнени появился вместо Алекса Ивоби, Алексис Санчес — вместо Данни Уэлбека. Месут Озил расположился в запасе.

Как и ожидалось, Гарет Бэрри вышел на свой рекордный 633-й матч в стартовом составе "дроздов", причем с капитанской повязкой. Аллан Ньом, Джейк Ливермор и Хэл Робсон-Кану появились вместо Криса Бранта, Джеймса Моррисона и Мэтта Филлипса.

Первый момент в матче возник на четвертой минуте, когда Алексис Санчес опасно пробил со штрафного. Голкипер гостей Бен Фостер уже был бессилен что-либо предпринять, но мяч немного не попал в створ.

Ответ "Вест Бромвича" последовал на восьмой минуте, после розыгрыша контратаки. Джей Родригес ворвался в штрафную площадь по левому краю и, будучи сбитым Шкодраном Мустафи, вскочил на ноги и нанес удар в дальнюю штангу. Добивание в исполнении Ливермора вышло неточным.

На 20-й минуте Санчесу предоставилась еще одна возможность пробить со штрафного. На сей раз Фостер кончиками пальцев перевел удар чилийца в перекладину, однако Александр Лакасетт тут же сыграл головой на отскочившем мяче — 1:0.

С течением времени "дрозды" стали прибавлять и на 36-й минуте имели отличную возможность сравнять счет. Родригес бил головой после передачи Гжегожа Крыховяка, однако Начо Монреаль вынес мяч с самой линии ворот.

Во втором тайме "Арсенал" вернул контроль над игрой. Лакасетт едва не оформил дубль, пробив с рикошетом от Кирана Гиббса выше ворот.

И все-таки на 66-й минуте "канониры" прикончили интригу. Ньом грубо сыграл в своей штрафной против Аарона Рэмси, спровоцировав рефери назначить пенальти. Лакасетт с 11-метровой отметки четко пробил в нижний угол ворот — 2:0.

Больше "дрозды" уже не сопротивлялись. В остатке матча хозяева играли в свое удовольствие, особо не напрягаясь.

"Арсенал" одержал свою третью победу в трех домашних матчах нового сезона Премьер-Лиги и переместился в верхнюю половину таблицы. "Вест Бромвич" был неплох, но лишь в первом тайме, вчистую уступив сопернику после перерыва. Для Тони Пьюлиса это поражение стало 11-м за карьеру в 11 выездах на "Эмирейтс".

"Арсенал" — "Вест Бромвич". Отчет о матче



Метки Арсенал, Вест Бромвич, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2017 23:55

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  1. cfc000000 26.09.2017 00:15 # cfc000000
    Да начнётся потоп из анусов глиномессов!

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  2. gidro-met 26.09.2017 00:02 # gidro-met
    По матчу скажу вот что:
    ВБА вышел играть вторым номером из-за разницы в классе исполнителей.

    Пенку дали полулевую, чутка не фортануло. Арсеналу же наоборот - выжали максимум из возможного.

    Не гоже им за выживание бороться с Борнмутом. ТАк что все на своих местах.

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  3. cfc-chelsea-cfc 26.09.2017 00:00 # cfc-chelsea-cfc
    Кстати если бы Мустафи забил гол, то наминирован был бы на красивый гол сезона!

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  4. kos9k 25.09.2017 23:58 # kos9k
    https://pp.userapi.com/c836224/v836224131/77d8e/Cm917sM_fOI.jpg

    )))

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  5. cfc-chelsea-cfc 25.09.2017 23:58 # cfc-chelsea-cfc
    Посмотрел матч. Эльнени лучший игрок матча! Прекрасно играл, вообще не терялся, как Бускетс хладнокровно и уверенно! Найлса жалко 20 секунд дали поиграть. А так хороший матч не пожалел, с победой соседи!

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  6. awesome-arsenal 25.09.2017 23:57 # awesome-arsenal
    Красиво

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  7. gunars 25.09.2017 23:56 # gunars
    изи, чисто на классе!!!

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