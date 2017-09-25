Бэрри стал рекордсменом Премьер-Лиги по количеству матчей
Выйдя в стартовом составе на поединок против "Арсенала" в понедельник вечером, полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Бэрри побил рекорд Райана Гиггза по количеству матчей в Премьер-Лиге.
Напомним, 36-летний англичанин повторил достижение экс-вингера "Манчестер Юнайтед" Гиггза 16 сентября, отыграв все 90 минут матча против "Вест Хэма" (0:0).
Матч же на "Эмирейтс" оказался для Гарета 633-м в карьере в рамках высшего английского дивизиона. Таким образом, Бэрри стал новым рекордсменом Премьер-Лиги всех времен.
"Конечно, это приятный момент. Я очень горжусь, что достиг этой отметки, но я стараюсь не отвлекаться на такого рода вещи и быть сосредоточенным на игре в футбол", — сообщил Бэрри перед матчем Sky Sports.
25.09.2017 22:35
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Последние комментарии:
Райан Гиггз конечно хорош
Но ГАРЕТ БЕРРРРРИИИ!!!! Красаучччик
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А вот это неожиданно. Не знал, что Бэрри сыграл столько матчей.
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