Клопп доверится Кариусу в Москве

Лорис Кариус и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что продолжит чередовать своих голкиперов и на матч Лиги Чемпионов против "Спартака" выпустит Лориса Кариуса.

В минувший уикенд Симон Миньоле дважды пропустил от "Лестера", хотя при этом отразил пенальти и помог "красным" сохранить победный счет — 2:3. Тогда Клопп отказался критиковать своего подопечного за допущенные ляпы, однако теперь бельгиец переместится на лавку.

Ворота "Ливерпуля" в Москве будет защищать 24-летний Кариус, который играл и в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи" (2:2). При этом Клопп продолжает считать Миньоле своим первым номером.

"Да, Лорис выйдет в старте. Я не уверен, следует ли мне назначать "голкипера для Лиги Чемпионов". Все зависит от того, как они себя проявляют".

"При этом я не хочу сказать: "Если ты плохо сыграешь, то потеряешь места в воротах". Каждый может совершать ошибки, но важнее всего то, как наши голкиперы себя проявляют в тренировках и матчах".

"Завтра сыграет Лорис, а там посмотрим, но ситуация такова, что Симон наш первый номер", — цитирует Клоппа ESPN.



Метки Кариус, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. blaster88 25.09.2017 22:52 # blaster88
    По х со спартаком хоть надеюсь на 0 сыграет

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  2. jack-willsher 25.09.2017 22:32 # jack-willsher
    жаль клоппа. топовый тренер. а норм защ ему не покупают

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  3. danny949494 25.09.2017 22:19 # danny949494
    Такое чередование плохо закончится.

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