Клопп доверится Кариусу в Москве

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что продолжит чередовать своих голкиперов и на матч Лиги Чемпионов против "Спартака" выпустит Лориса Кариуса.

В минувший уикенд Симон Миньоле дважды пропустил от "Лестера", хотя при этом отразил пенальти и помог "красным" сохранить победный счет — 2:3. Тогда Клопп отказался критиковать своего подопечного за допущенные ляпы, однако теперь бельгиец переместится на лавку.



Ворота "Ливерпуля" в Москве будет защищать 24-летний Кариус, который играл и в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи" (2:2). При этом Клопп продолжает считать Миньоле своим первым номером.



"Да, Лорис выйдет в старте. Я не уверен, следует ли мне назначать "голкипера для Лиги Чемпионов". Все зависит от того, как они себя проявляют".



"При этом я не хочу сказать: "Если ты плохо сыграешь, то потеряешь места в воротах". Каждый может совершать ошибки, но важнее всего то, как наши голкиперы себя проявляют в тренировках и матчах".



"Завтра сыграет Лорис, а там посмотрим, но ситуация такова, что Симон наш первый номер", — цитирует Клоппа ESPN.