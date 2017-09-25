Венгер против отмены Кубка Лиги

Венгер и Моуриньо Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что против отмены Кубка Лиги.

На прошлой неделе Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола в один голос высказались насчет сомнительного статуса Кубка Лиги: тренеры сошлись во мнении, назвав турнир "откровенно лишним".

Венгер придерживается диаметрально противоположной позиции. Арсен уверен, что тренеры топ-клубов не могут пожертвовать даже одним турниром, иначе их съедят журналисты.

"Учитывая то, под каким давлением сейчас находится любой топ-клуб, нельзя жертвовать ни одним трофеем. Но за это иногда приходится платить".

"Когда добираешься до поздних стадий Кубка Лиги - двухматчевого полуфинала и финала - а еще продолжаешь выступать в Кубке Англии и Премьер-Лиге, есть риск потерять игроков из-за травмы", - цитирует Венгера Daily Mirror.




Метки Арсенал, Венгер, кубок Лиги

Автор foxmcfc   

Дата 25.09.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 25.09.2017 21:08 # melwood-lfc
    это ведь идеальный турик и идеальный шанс для молодняка

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  2. mr-tsoy 25.09.2017 21:08 # mr-tsoy
    это единственный трофей за который арсенал может побороться

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  3. reams 25.09.2017 21:08 # reams
    логично, где же еще обкатывать на таком уровне третий состав

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