Венгер против отмены Кубка Лиги
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что против отмены Кубка Лиги.
На прошлой неделе Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола в один голос высказались насчет сомнительного статуса Кубка Лиги: тренеры сошлись во мнении, назвав турнир "откровенно лишним".
Венгер придерживается диаметрально противоположной позиции. Арсен уверен, что тренеры топ-клубов не могут пожертвовать даже одним турниром, иначе их съедят журналисты.
"Учитывая то, под каким давлением сейчас находится любой топ-клуб, нельзя жертвовать ни одним трофеем. Но за это иногда приходится платить".
"Когда добираешься до поздних стадий Кубка Лиги - двухматчевого полуфинала и финала - а еще продолжаешь выступать в Кубке Англии и Премьер-Лиге, есть риск потерять игроков из-за травмы", - цитирует Венгера Daily Mirror.
25.09.2017 21:00
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Последние комментарии:
это ведь идеальный турик и идеальный шанс для молодняка
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это единственный трофей за который арсенал может побороться
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логично, где же еще обкатывать на таком уровне третий состав
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