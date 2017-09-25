Венгер против отмены Кубка Лиги

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что против отмены Кубка Лиги.

На прошлой неделе Жозе Моуриньо и Пеп Гвардиола в один голос высказались насчет сомнительного статуса Кубка Лиги: тренеры сошлись во мнении, назвав турнир "откровенно лишним".



Венгер придерживается диаметрально противоположной позиции. Арсен уверен, что тренеры топ-клубов не могут пожертвовать даже одним турниром, иначе их съедят журналисты.



"Учитывая то, под каким давлением сейчас находится любой топ-клуб, нельзя жертвовать ни одним трофеем. Но за это иногда приходится платить".



"Когда добираешься до поздних стадий Кубка Лиги - двухматчевого полуфинала и финала - а еще продолжаешь выступать в Кубке Англии и Премьер-Лиге, есть риск потерять игроков из-за травмы", - цитирует Венгера Daily Mirror.