"Лестер" подал апелляцию в ФИФА по поводу трансфера Адриена Силвы
"Лестер", наконец, направил свою апелляцию в ФИФА, требуя зарегистрировать трансфер полузащитника Адриена Силвы из "Спортинга".
Напомним, "лисы" договорились о приобретении игрока сборной Португалии лишь в заключительный день летнего трансферного окна. Силва должен был заменить ушедшего в "Челси" Данни Дринкуотера.
Однако ФИФА отказалась зарегистрировать этот международный трансфер, поскольку "Лестер" опоздал с подачей подтверждающих документов на 14 секунд.
По прошествии почти четырех недель после закрытия окна "лисы" все еще сохраняют надежду на оформление сделки. Как стало известно The Telegraph, проведя консультации с юристами, "Лестер" направил свою апелляцию в ФИФА.
Пока "лисы" находятся в неведении, окажется ли их апелляция успешной — ФИФА не делала никаких намеков. При худшем сценарии Силве придется подождать своего дебюта за "Лестер" до января.
25.09.2017 20:15
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