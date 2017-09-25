"Лестер" подал апелляцию в ФИФА по поводу трансфера Адриена Силвы

"Лестер", наконец, направил свою апелляцию в ФИФА, требуя зарегистрировать трансфер полузащитника Адриена Силвы из "Спортинга".

Напомним, "лисы" договорились о приобретении игрока сборной Португалии лишь в заключительный день летнего трансферного окна. Силва должен был заменить ушедшего в "Челси" Данни Дринкуотера.



Однако ФИФА отказалась зарегистрировать этот международный трансфер, поскольку "Лестер" опоздал с подачей подтверждающих документов на 14 секунд.



По прошествии почти четырех недель после закрытия окна "лисы" все еще сохраняют надежду на оформление сделки. Как стало известно The Telegraph, проведя консультации с юристами, "Лестер" направил свою апелляцию в ФИФА.



Пока "лисы" находятся в неведении, окажется ли их апелляция успешной — ФИФА не делала никаких намеков. При худшем сценарии Силве придется подождать своего дебюта за "Лестер" до января.