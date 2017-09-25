Бентеке пропустит минимум полтора месяца
Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке пропустит минимум полтора месяца с травмой связок колена.
Свою травму Бентеке получил в проигранном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (5:0). В понедельник Кристиан прошел углубленное обследование, которое подтвердило повреждение связок.
На восстановление игроку сборной Бельгии потребуется не менее шести недель. Как отмечает The Telegraph, полтора месяца — это самый оптимистичный прогноз, но в реальности срок вполне может увеличиться.
Таким образом, потеря Бентеке оставляет команду Роя Ходжсона совершенно без нападающих, ведь Лоик Реми и Фрэйзер Кэмпбелл покинули "Селхерст Парк" минувшим летом, а Коннор Уикхэм лечится уже почти год.
В отсутствие Кристиана "орлы" будут вынуждены делать ставку на номинального вингера Бакари Сако и надеяться на скорейшее возвращение в строй Уилфрида Захи.
25.09.2017 20:00
Просмотров: 279
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
рип кп
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий