Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке пропустит минимум полтора месяца с травмой связок колена.

Свою травму Бентеке получил в проигранном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (5:0). В понедельник Кристиан прошел углубленное обследование, которое подтвердило повреждение связок.



На восстановление игроку сборной Бельгии потребуется не менее шести недель. Как отмечает The Telegraph, полтора месяца — это самый оптимистичный прогноз, но в реальности срок вполне может увеличиться.



Таким образом, потеря Бентеке оставляет команду Роя Ходжсона совершенно без нападающих, ведь Лоик Реми и Фрэйзер Кэмпбелл покинули "Селхерст Парк" минувшим летом, а Коннор Уикхэм лечится уже почти год.



В отсутствие Кристиана "орлы" будут вынуждены делать ставку на номинального вингера Бакари Сако и надеяться на скорейшее возвращение в строй Уилфрида Захи.