Конте планирует вернуться в Италию

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что в будущем планирует вернуться на родину в Италию.

Минувшим летом Конте заключил с "синими" новый двухлетний контракт. Фактически Антонио просто согласился на повышение зарплаты, а не продлил сотрудничество с клубом, ведь его предыдущее соглашение было рассчитано тоже до 2019 года.



Новому контракту Конте предшествовали интенсивные слухи о том, что экс-тренер сборной Италии может покинуть "Стэмфорд Бридж" из-за разногласий с руководством клуба относительно трансферной политики.



В интервью радиостанции RadioUno Антонио подтвердил, что его пребывание в "Челси" действительно будет ограничено по времени, поскольку он сильно скучает по родине.



"Я скучаю по Италии, это не поддается сомнению. Италия — моя родина, поэтому, набравшись опыта, наэкспериментировавшись с тактическими схемами и испытав меняющие жизнь события, я вернусь, Я не знаю, когда, но таков план", — сообщил Конте.