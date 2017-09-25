Конте планирует вернуться в Италию
Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что в будущем планирует вернуться на родину в Италию.
Минувшим летом Конте заключил с "синими" новый двухлетний контракт. Фактически Антонио просто согласился на повышение зарплаты, а не продлил сотрудничество с клубом, ведь его предыдущее соглашение было рассчитано тоже до 2019 года.
Новому контракту Конте предшествовали интенсивные слухи о том, что экс-тренер сборной Италии может покинуть "Стэмфорд Бридж" из-за разногласий с руководством клуба относительно трансферной политики.
В интервью радиостанции RadioUno Антонио подтвердил, что его пребывание в "Челси" действительно будет ограничено по времени, поскольку он сильно скучает по родине.
"Я скучаю по Италии, это не поддается сомнению. Италия — моя родина, поэтому, набравшись опыта, наэкспериментировавшись с тактическими схемами и испытав меняющие жизнь события, я вернусь, Я не знаю, когда, но таков план", — сообщил Конте.
25.09.2017 19:00
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Последние комментарии:
но перед этим еще выиграй пару чемпиков и ЛЧ с Челси)
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Потом будет скучать по Челси
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Логично. В Англии выиграл один раз, доказав всем. Вот реально, какая у него мотивация теперь? На уровне Анчелотти поработал и норм. Кто ему что скажет в упрек? Он даже в последний день ТО телефон свой вроде отключал проводя отдых с семьей в Италии. Тогда как тот же Почеттино, которому еще только предстоит открыть счет титулам в АПЛ, перед самым закрытием лично звонил и уговаривал того же Льоренте. Почеттино мотивирован, ему нужно добиваться и доказывать, а Конте уже суетиться особо не нужно. И его думаю не уволят, он сам с почётом уйдет через годик.
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Почему-то не верится в эту новость. Вбросили новость со ссылкой на радио, название которого многие вообще в первый раз слышат и растиражировали. С какого Конте вообще будет на этом радио давать интервью?
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к Новому году по традиции чулсе
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