Клопп уверен, что "Энфилд" простил Коутиньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что болельщики "красных" уже простили плеймейкера Филиппе Коутиньо за попытки покинуть клуб.

Как известно, минувшим летом Коутиньо вел переговоры о переходе в "Барселону" и даже подал официальный запрос на трансфер. В ответ "Ливерпуль" отказался от продажи бразильца, который продлил контракт только в этом году.



Клопп не знал, как фанаты "красных" отреагируют на первые появления Филиппе после возвращения из сборной, но теперь уверен: "Энфилд" простил своего лидера.



"Когда он впервые вышел на поле "Энфилда" (после паузы на игры сборных), никто не знал, как отреагируют болельщики. Но вместо свиста "Энфилд" поддержал его – и вот что я люблю в футболе больше всего".



"Возможно, у нас не всегда все гладко, но мы должны помнить, что остаемся семьей. Я был рад, что болельщики отреагировали именно так: это помогло Филу показать свой футбол и сосредоточиться на игре", - цитирует Клоппа Daily Mirror.