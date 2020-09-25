Гвардиола: "Стерлинг никуда не уйдет"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола попросил "Арсенал" забыть о покупке вингера Рахима Стерлинга зимой.

Как известно, минувшим летом "канониры" предлагали обменять Алексиса Санчеса на 21-летнего Стерлинга, однако клуб с "Этихад", заинтересованный в покупке чилийца, отказался от сделки и свернул переговоры.



По слухам, в январе "Арсенал" возобновит попытки заполучить игрока, который перебрался в "Сити" только два года назад из "Ливерпуля". На тот случай, если это произойдет, Гвардиола предупредил: покидать "горожан" Рахим не намерен.



"Он останется здесь. Клуб верит в Рахима и именно поэтому вложил в него столько денег. Как правило, если игроки хотят уйти, они уходят, но Стерлинг хочет остаться. Нет никаких шансов, что он перейдет в другой клуб", - цитирует Гвардиолу ESPN.