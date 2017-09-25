Венгер уверен, что Гиббс проиграет от ухода в "Вест Бромвич"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сомневается, что левый защитник Киран Гиббс выиграет от перехода в "Вест Бромвич".

Сразу после переезда из "Арсенала" в "Вест Бромвич" Гиббс сообщил, что станет "более классным игроком" в команде Тони Пьюлиса, поскольку будет чаще выходить на поле.



Продажа Кирана расстроила Венгера, однако француз сомневается, что защитник выиграет от переезда на "Хоторнс": если "Арсенал" любит владеть мячом, то в "Вест Бромвича" ему придется попотеть.



"Как только игрок решает уйти от нас, я желаю ему всего наилучшего и концентрируюсь на команде. Но просто посмотрите на достижения тех, кто ушел из "Арсенала", а затем возвращайтесь ко мне с этим вопросом".



"Я не знаю, что он имел в виду, когда говорил, что станет более классным защитником в "Вест Бромвиче". Я могу лишь сказать, что Кирану придется чаще обороняться – мы же владели мячом и действовали первым номером", - сообщил Венгер The Independent.