Венгер уверен, что Гиббс проиграет от ухода в "Вест Бромвич"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сомневается, что левый защитник Киран Гиббс выиграет от перехода в "Вест Бромвич".
Сразу после переезда из "Арсенала" в "Вест Бромвич" Гиббс сообщил, что станет "более классным игроком" в команде Тони Пьюлиса, поскольку будет чаще выходить на поле.
Продажа Кирана расстроила Венгера, однако француз сомневается, что защитник выиграет от переезда на "Хоторнс": если "Арсенал" любит владеть мячом, то в "Вест Бромвича" ему придется попотеть.
"Как только игрок решает уйти от нас, я желаю ему всего наилучшего и концентрируюсь на команде. Но просто посмотрите на достижения тех, кто ушел из "Арсенала", а затем возвращайтесь ко мне с этим вопросом".
"Я не знаю, что он имел в виду, когда говорил, что станет более классным защитником в "Вест Бромвиче". Я могу лишь сказать, что Кирану придется чаще обороняться – мы же владели мячом и действовали первым номером", - сообщил Венгер The Independent.
25.09.2017 16:00
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Последние комментарии:
Медали, чашки - ну хз, Сеня.
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Вскукарек с 12го места.
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Так то Гиббс не умеет владеть мячом, да и обороняться тоже))) но бегает быстро
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Он шагнул на две позиции вперед на данный момент, а вечером и вовсе откинет арсиноль от себя подальше. Что несет этот дед...
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