Моуриньо избежал наказания со стороны FA

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо избежал каких-либо санкций за свое удаление во время матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу.

Во втором тайме матча на "Сент Мэри", выигранного "красными дьяволами" со счетом 0:1, четвертый арбитр Майк Джонс был вынужден подозвать главного рефери Крейга Поусона, чтобы усмирить покинувшего свою техническую зону Моуриньо.



Поусон не стал церемониться с португальцем и изгнал того на трибуны. После матча Жозе говорил, что не понимает причины своего удаления и лишь последовал указанию рефери.



Подобного рода поведение могло привести к предупреждению, штрафу или даже дисквалификации, однако на сей раз Моуриньо повезло, сообщает Sky Sports. После изучения отчета Поусона FA решила не выдвигать обвинений в адрес Жозе.



Добавим, что в прошлом сезоне Моуриньо отбыл две одноматчевых дисквалификации и выплатил денежный штраф за неподобающее поведение у бровки. В первом случае Жозе пнул бутылку с водой, а во втором повздорил с рефери Марком Клаттенбургом.