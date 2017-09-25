Моуриньо избежал наказания со стороны FA

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо избежал каких-либо санкций за свое удаление во время матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу.

Во втором тайме матча на "Сент Мэри", выигранного "красными дьяволами" со счетом 0:1, четвертый арбитр Майк Джонс был вынужден подозвать главного рефери Крейга Поусона, чтобы усмирить покинувшего свою техническую зону Моуриньо.

Поусон не стал церемониться с португальцем и изгнал того на трибуны. После матча Жозе говорил, что не понимает причины своего удаления и лишь последовал указанию рефери.

Подобного рода поведение могло привести к предупреждению, штрафу или даже дисквалификации, однако на сей раз Моуриньо повезло, сообщает Sky Sports. После изучения отчета Поусона FA решила не выдвигать обвинений в адрес Жозе.

Добавим, что в прошлом сезоне Моуриньо отбыл две одноматчевых дисквалификации и выплатил денежный штраф за неподобающее поведение у бровки. В первом случае Жозе пнул бутылку с водой, а во втором повздорил с рефери Марком Клаттенбургом.



Метки FA, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Поусон, рефери, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2017 15:00

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  1. pautinho 25.09.2017 15:42 # pautinho
    Скуму опять подсуживают. Видать, сраф снова взялся за старое (ртом)

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  2. mdfjvnlabngmlas 25.09.2017 15:22 # mdfjvnlabngmlas
    ну гений же.

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  3. mancunia-planet 25.09.2017 15:12 # mancunia-planet
    Поусон не стал ничего писать в отчете

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  4. guardian95 25.09.2017 15:02 # guardian95
    скум ска

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