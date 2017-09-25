6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Арсен Венгер и Тони Пьюлис В понедельник 25 сентября поединком между "Арсеналом" и "Вест Бромвичем" завершится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ВЕСТ БРОМВИЧ 22:00

Противостояние Арсена Венгера против Тони Пьюлиса может рассматриваться как противостояние стилей и тренерских философий. Что из них эффективнее, покажет матч на "Эмирейтс", но пока у "Вест Бромвича" на одно очко больше, чем у "Арсенала".

"Вест Бромвич" полностью освоился в Премьер-Лиге и обладает тренером, который знает, как эта лига работает. Они очень сильны на стандартах и надежны в обороне — забить им тяжело", — сообщил перед матчем Венгер.

Пускай выезды в гости к Пьюлису выходят традиционно сложными для Венгера, но на "Эмирейтс" Тони, как тренер, не имеет никаких шансов — 10 матчей и 10 поражений.

"Канониры" выиграли все шесть последних домашних матчей против "дроздов" в Премьер-Лиге, пропустив в них лишь один гол. Однако когда соперники встречались последний раз — в марте — "Вест Бромвич" одержал победу 3:1.

Около месяца с травмой паха пропустит нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек. Месут Озил и Тео Уолкотт залечили свои болячки.

На рекордный 633-й матч Премьер-Лиги в карьере должен выйти полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Бэрри. Джейк Ливермор получил небольшой отпуск.



Метки анонс тура, Арсенал, Вест Бромвич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2017 14:30

Количество просмотров Просмотров: 1329

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Последние комментарии:




  1. mazabyka 25.09.2017 15:49 # mazabyka
    Опять эта "Залечили свои болячки". Михайло твоя болячка точно неизлечима.

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  2. mcferson-42 25.09.2017 15:44 # mcferson-42
    Михуил ты неизложен за фото к статье с Ковтинхой!

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  3. lfc-mad-fan13 25.09.2017 15:42 # lfc-mad-fan13
    Лёгкая победа первого клуба Лондона сегодня

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  4. nemovista 25.09.2017 15:40 # nemovista
    Будет совсем не весело если Арсенал проиграет, Бром не подарок.

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  5. mufc1994 25.09.2017 15:38 # mufc1994
    Новый сезон ранговых боев- это пздц. Правда, удалось вчера взять пятый, еее

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  6. selfish 25.09.2017 15:23 # selfish
    Лемар

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  7. mixmaster 25.09.2017 15:04 # mixmaster
    дубль лаказетт, один - гиббс. итого 2-1. EZ

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  8. katy-perry 25.09.2017 14:56 # katy-perry
    Как же ссут и вообще ни во что не ставят арсегноль, просто взгляните

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  9. flash25rus 25.09.2017 14:53 # flash25rus
    Аснл скорее пройдет Вест Бром, но хотелось бы, чтоб запнулся о деревянных солдат Урфина.

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  10. sellman 25.09.2017 14:52 # sellman
    Сук, самое интересное, что куча гавномесов в ФФ взяли в команду Колашинаца и Ляказета с Джакой и сегодня с 15 баллами в копилке после 9 матчей 6 тура будут дрочить, что бы хоть кто-то забил)))))

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  11. largo-winch 25.09.2017 14:40 # largo-winch
    вынесли матч педиков в отдельный день. ФА ссаные гомофобы

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  12. suarezov 25.09.2017 14:38 # suarezov
    обе забьют

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  13. stefh 25.09.2017 14:36 # stefh
    Команда с верхней половины таблицы должна одержать верх над аутсайдером.

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  14. fc-zenit 25.09.2017 14:35 # fc-zenit
    Неудачи гейгуннерам.

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  15. narcot 25.09.2017 14:34 # narcot
    со изи для личных ё6ырей синей помойки chelsea

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  16. don-antonio 25.09.2017 14:34 # don-antonio
    удачи калонирам.Пользователь получил предупреждение

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