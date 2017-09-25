6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 25 сентября поединком между "Арсеналом" и "Вест Бромвичем" завершится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
АРСЕНАЛ — ВЕСТ БРОМВИЧ 22:00
Противостояние Арсена Венгера против Тони Пьюлиса может рассматриваться как противостояние стилей и тренерских философий. Что из них эффективнее, покажет матч на "Эмирейтс", но пока у "Вест Бромвича" на одно очко больше, чем у "Арсенала".
"Вест Бромвич" полностью освоился в Премьер-Лиге и обладает тренером, который знает, как эта лига работает. Они очень сильны на стандартах и надежны в обороне — забить им тяжело", — сообщил перед матчем Венгер.
Пускай выезды в гости к Пьюлису выходят традиционно сложными для Венгера, но на "Эмирейтс" Тони, как тренер, не имеет никаких шансов — 10 матчей и 10 поражений.
"Канониры" выиграли все шесть последних домашних матчей против "дроздов" в Премьер-Лиге, пропустив в них лишь один гол. Однако когда соперники встречались последний раз — в марте — "Вест Бромвич" одержал победу 3:1.
Около месяца с травмой паха пропустит нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек. Месут Озил и Тео Уолкотт залечили свои болячки.
На рекордный 633-й матч Премьер-Лиги в карьере должен выйти полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Бэрри. Джейк Ливермор получил небольшой отпуск.
25.09.2017 14:30
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Последние комментарии:
Опять эта "Залечили свои болячки". Михайло твоя болячка точно неизлечима.
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Михуил ты неизложен за фото к статье с Ковтинхой!
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Лёгкая победа первого клуба Лондона сегодня
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Будет совсем не весело если Арсенал проиграет, Бром не подарок.
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Новый сезон ранговых боев- это пздц. Правда, удалось вчера взять пятый, еее
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Лемар
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дубль лаказетт, один - гиббс. итого 2-1. EZ
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Как же ссут и вообще ни во что не ставят арсегноль, просто взгляните
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Аснл скорее пройдет Вест Бром, но хотелось бы, чтоб запнулся о деревянных солдат Урфина.
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Сук, самое интересное, что куча гавномесов в ФФ взяли в команду Колашинаца и Ляказета с Джакой и сегодня с 15 баллами в копилке после 9 матчей 6 тура будут дрочить, что бы хоть кто-то забил)))))
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вынесли матч педиков в отдельный день. ФА ссаные гомофобы
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обе забьют
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Команда с верхней половины таблицы должна одержать верх над аутсайдером.
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Неудачи гейгуннерам.
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со изи для личных ё6ырей синей помойки chelsea
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удачи калонирам.
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