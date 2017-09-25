6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 25 сентября поединком между "Арсеналом" и "Вест Бромвичем" завершится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ВЕСТ БРОМВИЧ 22:00



Противостояние Арсена Венгера против Тони Пьюлиса может рассматриваться как противостояние стилей и тренерских философий. Что из них эффективнее, покажет матч на "Эмирейтс", но пока у "Вест Бромвича" на одно очко больше, чем у "Арсенала".



"Вест Бромвич" полностью освоился в Премьер-Лиге и обладает тренером, который знает, как эта лига работает. Они очень сильны на стандартах и надежны в обороне — забить им тяжело", — сообщил перед матчем Венгер.



Пускай выезды в гости к Пьюлису выходят традиционно сложными для Венгера, но на "Эмирейтс" Тони, как тренер, не имеет никаких шансов — 10 матчей и 10 поражений.



"Канониры" выиграли все шесть последних домашних матчей против "дроздов" в Премьер-Лиге, пропустив в них лишь один гол. Однако когда соперники встречались последний раз — в марте — "Вест Бромвич" одержал победу 3:1.



Около месяца с травмой паха пропустит нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек. Месут Озил и Тео Уолкотт залечили свои болячки.



На рекордный 633-й матч Премьер-Лиги в карьере должен выйти полузащитник "Вест Бромвича" Гарет Бэрри. Джейк Ливермор получил небольшой отпуск.