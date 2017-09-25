"Барселона" надеется приобрести Коутиньо в январе

Каталонское издание Sport утверждает, что "Барселона" надеется приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в январе.

Минувшим летом "Барселона" сделала несколько предложений о покупке Коутиньо, а сам Филиппе подал прошение о трансфере, однако всего этого оказалось недостаточно даже для того, чтобы "красные" согласились вступить в переговоры.



С тех пор 25-летний бразилец уже вернулся к выступлениям за мерсисайдский клуб и вдобавок оказался заигран в Лиге Чемпионов, однако ни "Барселона", ни Коутиньо не утратили желание осуществить этот трансфер.



После окончания летнего периода представители Филиппе провели серию встреч с руководством "Ливерпуля" и получили обещание, что "красные" будут готовы сесть за стол переговоров с "Барселоной", как только трансферное окно возобновится.



Сообщается, что "Барселона" находится в постоянном контакте с Коутиньо, а сам Филиппе через своих агентов уговаривает "Ливерпуль" расстаться полюбовно.



Sport ожидает, что в январе "красные" будут сговорчивее, если к тому моменту станет понятно, что команда Юргена Клоппа уже не имеет реальных шансов на чемпионский титул Премьер-Лиги.