Мангала: "Я сам решил остаться в "Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Эльяким Мангала заявил, что это было его решение остаться в клубе, и он хочет побороться за место в планах главного тренера Хосепа Гвардиолы.

После перехода из "Порту" в 2014 году за 32 миллиона фунтов Мангала так и не смог толком себя проявить в английском футболе, а прошлый сезон отыграл в "Валенсии" на правах аренды.



Минувшим летом Эльякима сватали в "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич", однако он решил остаться и попытать удачу на "Этихад".



"В футболе может случиться всякое, но в конце концов я остался, и я рад этому. Я нахожусь в коллективе и хочу участвовать во всех соревнованиях, где мы выступаем в этом сезоне".



"Я всегда хочу помогать команде, когда во мне нуждаются. Даже если я не играю, я буду помогать своим партнерам чувствовать себя увереннее, буду помогать им в тренировках".



"Я сказал клубу, что хочу остаться — это мое решение. Я знаю, что у нас так много классных игроков, но для завоевания трофеев тебе нужен глубокий состав", — цитирует Мангала ESPN.