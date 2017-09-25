Нобл оценил стоимость Кейна в 100 миллионов фунтов
Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл заявил, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн должен стоить минимум 100 миллионов фунтов.
В субботнем дерби с "Вест Хэмом" Кейн разразился дублем, благодаря чему "шпоры" победили со счетом 2:3. Таким образом, в сентябре Харри записал на свой счет уже 7 результативных действий.
По мнению Нобла, наблюдавшего за стараниями Кейна с первых рядов, сейчас нападающий должен оцениваться на трансферном рынке минимум в 100 миллионов фунтов.
"Сейчас он стоит как минимум 100 миллионов фунтов. Он забивает непростые голы, а премировать игроков нужно именно за такие".
"Тоттенхэм" легко мог спустить 120 миллионов фунтов, которые выручил за Гарета Бэйла, но вместо этого вернули Харри в клуб, дали ему шанс, и теперь Маурисио Почеттино пожинает плоды этого решения".
"Клубам не часто достаются такие талантливые ребята, как Харри Кейн. "Тоттенхэм" удерживает его уже несколько лет, но если он продолжит в том же духе, им будет нелегко его сохранить", - цитирует Нобла Daily Mail.
25.09.2017 12:00
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Последние комментарии:
Кейн - это новый Руни для английского футбола, ИМХО
Не в плане схожести техники или стиля, а именно в плане схожести в эффективности. Забивает также часто, и также рано начал делать это на высоком уровне, как и Уэйн.
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В МЮ через пару лет будут вместе с Лукакой крушить
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можно на Морату поменять, с небольшой доплатой.
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