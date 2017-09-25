Нобл оценил стоимость Кейна в 100 миллионов фунтов

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл заявил, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн должен стоить минимум 100 миллионов фунтов.

В субботнем дерби с "Вест Хэмом" Кейн разразился дублем, благодаря чему "шпоры" победили со счетом 2:3. Таким образом, в сентябре Харри записал на свой счет уже 7 результативных действий.



По мнению Нобла, наблюдавшего за стараниями Кейна с первых рядов, сейчас нападающий должен оцениваться на трансферном рынке минимум в 100 миллионов фунтов.



"Сейчас он стоит как минимум 100 миллионов фунтов. Он забивает непростые голы, а премировать игроков нужно именно за такие".



"Тоттенхэм" легко мог спустить 120 миллионов фунтов, которые выручил за Гарета Бэйла, но вместо этого вернули Харри в клуб, дали ему шанс, и теперь Маурисио Почеттино пожинает плоды этого решения".



"Клубам не часто достаются такие талантливые ребята, как Харри Кейн. "Тоттенхэм" удерживает его уже несколько лет, но если он продолжит в том же духе, им будет нелегко его сохранить", - цитирует Нобла Daily Mail.