Клопп готов написать книгу, чтобы научить "Ливерпуль" защищаться

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что может написать книгу, чтобы обучить "красных" искусству защиты.

После субботнего матча с "Лестером", в котором "красные" пропустили два мяча, но чудом добились победы, Клопп впервые признал: его беспокоит игра "Ливерпуля" у своих ворот. Чтобы обучить защитников азам игры, Юрген готов даже написать книгу.



"Мы пропускаем слишком это много и это уже невозможно скрыть. Обычно, мои команды хороши в защите, но сейчас все складывается не лучшим образом".



"Самое главное сохранять тактическую дисциплину. Я не все знаю о футболе, но мог бы потратить два часа, чтобы написать книгу о том, где игроки должны располагаться, как защищать пространство и когда делать шаг вперед и поднимать линию офсайда".



"Когда мы играли с "Лестером" в Кубке Лиги, мы пропустили второй гол из-за того, что вся команда вышла из обороны, а один игрок – нет. К сожалению, я не могу взять машину, выехать на поле и выгнать их всех из штрафной", - цитирует Клоппа The Telegraph.