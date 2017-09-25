Клопп готов написать книгу, чтобы научить "Ливерпуль" защищаться

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что может написать книгу, чтобы обучить "красных" искусству защиты.

После субботнего матча с "Лестером", в котором "красные" пропустили два мяча, но чудом добились победы, Клопп впервые признал: его беспокоит игра "Ливерпуля" у своих ворот. Чтобы обучить защитников азам игры, Юрген готов даже написать книгу.

"Мы пропускаем слишком это много и это уже невозможно скрыть. Обычно, мои команды хороши в защите, но сейчас все складывается не лучшим образом".

"Самое главное сохранять тактическую дисциплину. Я не все знаю о футболе, но мог бы потратить два часа, чтобы написать книгу о том, где игроки должны располагаться, как защищать пространство и когда делать шаг вперед и поднимать линию офсайда".

"Когда мы играли с "Лестером" в Кубке Лиги, мы пропустили второй гол из-за того, что вся команда вышла из обороны, а один игрок – нет. К сожалению, я не могу взять машину, выехать на поле и выгнать их всех из штрафной", - цитирует Клоппа The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 25.09.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. spartan 25.09.2017 11:53 # spartan
    понакупали троечников в защиту. никакая книга не поможет

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  2. akadam 25.09.2017 11:47 # akadam
    Короч, вот решение проблемы.
    ---------------Миньоле
    Флэнаган-Матип-Ловрен-Милнер
    Арнольд-Гомес-Клаван-Робертсон
    ---------Салах--Мане

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  3. akadam 25.09.2017 11:34 # akadam
    А когда-то он не постеснялся вводить в основу «Боруссии» двух 19-летних центральных защитников – Матса Хуммельса и Невена Суботича.

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  4. psycho1 25.09.2017 11:17 # psycho1
    Первая глава должна быть о том, что не нужно набирать в команду всякий мусор, вроде Клаванов и Матипов. Но вообще, есть подозрения, что тут и Ван Дейк бы не помог - слишком уж бездарный тренер у руля, Боруссия при нём тоже пропускала на уровне последних команд лиги. И не надо рассказывать, что дело в атакующем стиле команды - забили столько же, сколько лондонский синий автобус.

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  5. vyrentz 25.09.2017 11:09 # vyrentz
    Клаван с Ловреном это нечто, толку им объяснять

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  6. pauk 25.09.2017 11:03 # pauk
    А тренировки для чего? Топовый тренер не может быть таким однобоким.

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