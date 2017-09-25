Клопп готов написать книгу, чтобы научить "Ливерпуль" защищаться
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что может написать книгу, чтобы обучить "красных" искусству защиты.
После субботнего матча с "Лестером", в котором "красные" пропустили два мяча, но чудом добились победы, Клопп впервые признал: его беспокоит игра "Ливерпуля" у своих ворот. Чтобы обучить защитников азам игры, Юрген готов даже написать книгу.
"Мы пропускаем слишком это много и это уже невозможно скрыть. Обычно, мои команды хороши в защите, но сейчас все складывается не лучшим образом".
"Самое главное сохранять тактическую дисциплину. Я не все знаю о футболе, но мог бы потратить два часа, чтобы написать книгу о том, где игроки должны располагаться, как защищать пространство и когда делать шаг вперед и поднимать линию офсайда".
"Когда мы играли с "Лестером" в Кубке Лиги, мы пропустили второй гол из-за того, что вся команда вышла из обороны, а один игрок – нет. К сожалению, я не могу взять машину, выехать на поле и выгнать их всех из штрафной", - цитирует Клоппа The Telegraph.
25.09.2017 11:00
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Последние комментарии:
понакупали троечников в защиту. никакая книга не поможет
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Короч, вот решение проблемы.
---------------Миньоле
Флэнаган-Матип-Ловрен-Милнер
Арнольд-Гомес-Клаван-Робертсон
---------Салах--Мане
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А когда-то он не постеснялся вводить в основу «Боруссии» двух 19-летних центральных защитников – Матса Хуммельса и Невена Суботича.
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Первая глава должна быть о том, что не нужно набирать в команду всякий мусор, вроде Клаванов и Матипов. Но вообще, есть подозрения, что тут и Ван Дейк бы не помог - слишком уж бездарный тренер у руля, Боруссия при нём тоже пропускала на уровне последних команд лиги. И не надо рассказывать, что дело в атакующем стиле команды - забили столько же, сколько лондонский синий автобус.
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Клаван с Ловреном это нечто, толку им объяснять
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А тренировки для чего? Топовый тренер не может быть таким однобоким.
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