"Сити" готов наградить Стерлинга новым контрактом

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" готов продемонстрировать свою веру в Рахима Стерлинга, предложив молодому вингеру новый контракт.

В данный момент у бывшего игрока "Ливерпуля" остается еще три года по контракту, согласно условиям которого он зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

Стерлинг великолепно начал новый сезон Премьер-Лиги, забив пять голов в пяти матчах, однако его будущее остается предметом интенсивных спекуляций.

Достоверно известно, что незадолго до закрытия летнего трансферного окна интерес к Рахиму проявлял "Арсенал". Главный тренер "канониров" Арсен Венгер был готов отпустить Алексиса Санчеса на "Этихад", если бы взамен получил Стерлинга.

Если верить слухам в прессе, встречное предложение "Арсенала" об обмене Санчеса на Стерлинга все еще актуально, однако Daily Star утверждает, что в январе наставник "горожан" Хосеп Гвардиола снова отвергнет эту возможность.

По информации издания, Рахим занимает важное место в планах Гвардиолы на будущее, и в скором времени клуб может это подтвердить, предложив 22-летнему игроку сборной Англии новую сделку. Также новые контракты ожидают Кевина Де Брюйне, Давида Сильву и Габриэля Жезуса.



Метки контракты, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 25.09.2017 10:53 # j-silver
    потратит на шлюх. а те наградят его сифаком

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  2. fc-zenit 25.09.2017 10:43 # fc-zenit
    Сити готов наградить Стерлинга новым букетом.

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  3. superglor 25.09.2017 10:11 # superglor
    Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что даже не помышлял о покупке вингера "Ливерпуля" Рахима Стерлинга.

    "Мы никогда не рассматривали его, потому что он действует в зоне, где у нас достаточно игроков".

    "У нас есть Уолкотт, Чемберлен, Санчес, Уилшир способен сыграть на фланге, Гнабри, поэтому у нас достаточно игроков. Он же по сути является фланговым игроком либо действует позади нападающего", - цитирует Венгера Daily Mirror.

    13.07.2015

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