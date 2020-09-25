"Сити" готов наградить Стерлинга новым контрактом

"Манчестер Сити" готов продемонстрировать свою веру в Рахима Стерлинга, предложив молодому вингеру новый контракт.

В данный момент у бывшего игрока "Ливерпуля" остается еще три года по контракту, согласно условиям которого он зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.



Стерлинг великолепно начал новый сезон Премьер-Лиги, забив пять голов в пяти матчах, однако его будущее остается предметом интенсивных спекуляций.



Достоверно известно, что незадолго до закрытия летнего трансферного окна интерес к Рахиму проявлял "Арсенал". Главный тренер "канониров" Арсен Венгер был готов отпустить Алексиса Санчеса на "Этихад", если бы взамен получил Стерлинга.



Если верить слухам в прессе, встречное предложение "Арсенала" об обмене Санчеса на Стерлинга все еще актуально, однако Daily Star утверждает, что в январе наставник "горожан" Хосеп Гвардиола снова отвергнет эту возможность.



По информации издания, Рахим занимает важное место в планах Гвардиолы на будущее, и в скором времени клуб может это подтвердить, предложив 22-летнему игроку сборной Англии новую сделку. Также новые контракты ожидают Кевина Де Брюйне, Давида Сильву и Габриэля Жезуса.