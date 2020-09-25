"Сити" готов наградить Стерлинга новым контрактом
"Манчестер Сити" готов продемонстрировать свою веру в Рахима Стерлинга, предложив молодому вингеру новый контракт.
В данный момент у бывшего игрока "Ливерпуля" остается еще три года по контракту, согласно условиям которого он зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.
Стерлинг великолепно начал новый сезон Премьер-Лиги, забив пять голов в пяти матчах, однако его будущее остается предметом интенсивных спекуляций.
Достоверно известно, что незадолго до закрытия летнего трансферного окна интерес к Рахиму проявлял "Арсенал". Главный тренер "канониров" Арсен Венгер был готов отпустить Алексиса Санчеса на "Этихад", если бы взамен получил Стерлинга.
Если верить слухам в прессе, встречное предложение "Арсенала" об обмене Санчеса на Стерлинга все еще актуально, однако Daily Star утверждает, что в январе наставник "горожан" Хосеп Гвардиола снова отвергнет эту возможность.
По информации издания, Рахим занимает важное место в планах Гвардиолы на будущее, и в скором времени клуб может это подтвердить, предложив 22-летнему игроку сборной Англии новую сделку. Также новые контракты ожидают Кевина Де Брюйне, Давида Сильву и Габриэля Жезуса.
25.09.2017 10:00
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потратит на шлюх. а те наградят его сифаком
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Сити готов наградить Стерлинга новым букетом.
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Наставник "Арсенала" Арсен Венгер признался, что даже не помышлял о покупке вингера "Ливерпуля" Рахима Стерлинга.
"Мы никогда не рассматривали его, потому что он действует в зоне, где у нас достаточно игроков".
"У нас есть Уолкотт, Чемберлен, Санчес, Уилшир способен сыграть на фланге, Гнабри, поэтому у нас достаточно игроков. Он же по сути является фланговым игроком либо действует позади нападающего", - цитирует Венгера Daily Mirror.
13.07.2015
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